到泰國等東南亞國度旅遊，騎乘大象是廣受歡迎的娛樂行程之一。縱使大象又高又壯、力氣也大，遊客客騎乘在象背上觀光仍然會對大象造成嚴重的健康損害。泰國動保團體日前發布對比照片，一頭服務觀光客25年的年邁母象脊椎嚴重變形，寬闊的背部變得瘦弱傾斜，許多網友看了備感不忍。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，為響應善待動物，印度南部一座印度教廟宇日前已開始在宗教儀式使用機器象，讓活生生的大象免受儀式過程鼓聲震耳欲聾之苦。

10日CNN再報導，泰國野生動植物之友基金會（WFFT）發布71歲母象「派琳」（Pai Lin）的照片，觀光業者讓牠搭載觀光客騎乘遊覽，每趟要載6個人，25年過去，牠的脊椎變形，背上仍有重壓多年留下的疤痕，無法消除。

Did you know that elephant riding causes physical damage to 🐘🐘?



One of our goals with Unchained Elephants #NFTs is to educate tourist about what elephant need to go through in order to "entertain" us.



📸WFFT pic.twitter.com/n391YqPeLI — Unchained Elephants💥🐘 (@unchainelephant) March 8, 2023

WFFT表示，長年承重會導致大象背部磨出許多疤痕點，久而久之背部組織與骨骼狀況惡化，導致脊椎出現物理傷害而且無法好轉。

動保人士強調，乘象觀光是一種虐待動物行為，大象的身體構造並不適合用於騎乘。WFFT專案主任泰勒（Tom Taylor）說，大象的背部天生不該用於載運重物：「牠們的脊椎朝上伸展，背部持續承受觀光客的重量，可能導致永久的物理傷害，派琳的狀況就是如此。」

此外，人類常利用動物代步或駝運重物，導致許多動物疲憊不堪或營養不良、甚至一直工作到死為止，這都是虐待與剝削動物之舉。

WFFT創辦人威克（Edwin Wiek）向CNN說明，派琳2006年來到基金會的庇護所，原本在泰國觀光業工作，原本的主人覺得牠行動遲緩、身體總是疼痛而無法好好勞動，於是棄養了牠。」

威克說，WFFT盼藉派琳的遭遇讓大眾了解人類對於大象造成的傷害、提醒世人再也不要騎乘大象：「大象與馬匹不同，牠們生來不是用於騎乘，也不是能夠馴化飼養的動物，不該把大象帶離野外由人工在可怕的環境眷養。」

派琳目前住在距離曼谷車程2個半小時的濱海小鎮庇護所，與其他24頭大象一同生活。經過照料，牠的體重略見增加，健康狀況不錯，個性可愛，只是有時候心情不太好。牠年事已高，餘生必須拖著嚴重變形的身軀過日子。