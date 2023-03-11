陶晶瑩、陳綺貞、黃韻玲、陳子鴻、韋禮安、告五人、9m88等人今（11日）齊聚北流，為「我期待 張雨生演唱會 致敬25」輪番獻唱，張雨生的母親坐台下全程參與；陶晶瑩2度哽咽送上〈我的未來不是夢〉等歌，回憶張雨生曾對她說過一句鼓勵的話「下一張就是你」，令她深感遺憾：「當時雨生做完阿妹的專輯後，特別跟我說『下一張就是你哦』，沒想到後來就發生意外。」

陶晶瑩提及這段過往，特別感謝張雨生當時對她的鼓勵，「因為他很了解我的聲音，所以想幫我製作專輯，只是發生了這個意外，我們就天人永隔」。陳綺貞以嘉賓身分演繹〈天天想你〉，提到張雨生顛覆自己對「偶像」的概念，「印象中有一天，整個士林夜市都在放他的歌，電視也一直播送，一個從來沒見過的歌星，穿著樸素，很像鄰居的哥哥，卻像偶像般深植人心」。

陳綺貞（左）與黃韻玲同台合作。（羅永銘攝）

黃韻玲除了獻唱〈除了愛你還能愛誰〉，還邀來各地的張雨生歌迷合唱〈這一年這一夜〉，氣氛感人；小男孩樂團與楊培安共同演繹〈最愛的人傷我最深〉，完美合聲震撼場館。小男孩樂團團長昌哥將〈以為你都知道〉獻給天上的媽媽，原來他的母親在樂團準備演唱會期間因病去世，在辦理媽媽後事過程中，他反覆想起這首歌的副歌歌詞，一席話令人動容。

告五人飆唱3首歌曲炒熱氣氛。（羅永銘攝）

告五人、TRASH及U：NUS分別以搖滾及唱跳表演致敬，告五人說：「雨生老師的創作功力望塵莫及，而且真的很難唱。」打頭陣登場的TRASH飆唱〈烈火青春〉等歌，吉他手頤原以張雨生的吉他彈唱，意義非凡。而此次演出陣容年紀最小的U：NUS擔任「舞蹈擔當」，唱跳演繹〈BAD BOY〉動感十足。

韋禮安重新演繹張雨生經典曲〈大海〉。（羅永銘攝）

韋禮安、9m88輪番獻聲致敬張雨生；其中韋禮安特別重新演繹經典〈大海〉，對於能參與張雨生紀念演唱會，韋禮安表示既榮幸又感動，〈天天想你〉對他創作有深遠影響：「這首歌創作很直接，歌詞直接帶出畫面感，副歌傳達濃厚情感。」

張雨生寫了許多膾炙人口的歌曲，更留下獨一無二音樂劇代表作《吻我吧娜娜》，果陀劇場昨助陣演出，邀請演員王柏森、傅薇再現精華，帶領張雨生的粉絲重溫回憶。