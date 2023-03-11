高雄市動保處聯合家樂福參與認養活動，首場挑選6隻可愛毛孩到現場與熱情的民眾互動，幫助流浪的毛小孩找到家。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

近年少子化時代，毛小孩數量已超越小小孩，據統計台灣已有超過250萬隻毛小孩且不斷成長，高雄市動保處聯合家樂福參與認養活動，首場挑選6隻可愛毛孩到現場與熱情的民眾互動，幫助流浪的毛小孩找到家。

活動也邀請過去認養毛孩的飼主帶著心愛寵物回娘家，其中一位飼主張先生說，或許是緣份，去年在鳳山家樂福認養會中看見小黑狗「旺福」，當下就覺得對眼，經過再三考慮後決定認養牠。

張先生表示，至今8個多月，「旺福」已是家中開心果，牠很懂事也很顧家，感謝主辦單位能舉辦活動，他以自身經驗分享給想要養寵物的朋友，「領養、 不棄養」，毛孩是家人，家人就應該不離不棄！

動保處處長葉坤松表示，市府對於毛小孩的福利非常重視，也感謝民間企業單位熱心公益，看見了流浪動物的困境，以實際行動為流浪毛孩子找新家，不只提供優質場地，也幫忙推播認養會訊息吸引人潮，讓更多民眾了解正確的動物保護觀念，更希望讓每一個值得被愛的毛小孩能順利找到新家人「成功」脫單。

家樂福公共事務部南區經理呂承璁表示，家樂福長期關注動物福利議題，善盡企業社會責任也期許更多人一同響應。

葉坤松說，從2017年迄今，高雄動保處為毛孩子找家活動，辦理超過90場，認養超過250隻，今日活動有2隻毛孩幸運被認養，成功脫單。