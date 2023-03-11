來到板橋體育館舉辦的超級籃球聯賽(SBL)，11日由上階段各拿3勝的彰化柏力力與台灣銀行交鋒，第一場兩隊便使出全力，第一節雙方僅差1分。不過第二節台銀裡切外投、行雲流水的攻勢，使柏力力叫出暫停也沒辦法止血，不過，節末布依德一記灌籃將柏力力氣勢帶了起來，分差也追近至兩分，可惜沒辦法接續攻勢，半場結束台銀以43比38領先柏力力。

易籃再戰，兩隊下起三分雨，台銀張家禾、陳侑昫穩定的火力輸出，讓柏力力追趕的辛苦，第四節柏力力今日得分主力朱恩麟犯滿提早下場，台銀也再將比分拉大，終場以88比70輕取柏力力。

數據部分，布依德替柏力力進帳10分、14籃板，朱恩麟11分；台銀陳侑昫21分、6籃板，張家禾17分，瑪哈尼、王偉丞與潘祥偉各有12分。

排名龍頭的裕隆納智捷對上台灣啤酒的賽事，第一節雙方你來我往，台啤多點開花，裕隆奮力追趕，柯旻豪的追平分後，班霸又賞了一顆火鍋，將氣勢要回來，第一節結束裕隆兩分落後。第二節，裕隆吳季穎、台啤王新瑋先是互砍外線，接下來兩隊手感進入冰河時期，好不容易由裕隆黃宗翰精彩的上籃破冰，不過台啤陳昱翰、王子綱第二節分別貢獻8分與9分，台啤帶著17分領先進入下半場。

第三節裕隆班霸吹響反攻號角，外線、禁區通通有，台啤暫停後穩住陣腳。第四節裕隆攻勢不停，給台啤不少壓力，裕隆靠著柯旻豪的3分球將比分追近至4分差。裕隆的韌性不只如此，柯旻豪抄截後上籃得分，將比數追近至2分差，來到讀秒階段，台啤蓋比拿下重要的籃板，裕隆想靠著犯規戰術爭取時間失敗，終場台啤就以72比70，2分險勝裕隆，拿下重要一勝。

裕隆夏普18分、14籃板，班霸17分、4籃板，柯旻豪13分、6籃板；台啤蓋比11分、12籃板，王皓吉16分、7籃板，陳兆豪12分、7籃板，陳昱翰13分，王子綱11分。