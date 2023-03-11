不少人都想讓自己聞起來香噴噴，希望能藉此讓旁人留下好印象，不過營養醫學專家劉博仁透露，曾有一名香味撲鼻的女子到院檢查時，發現體內的「二苯酮」居然嚴重超標，高出正常數值698倍之多，而這種因子可能會引發器官病變，劉博仁隨即要求她停用沐浴乳、少噴香水，並多喝白開水調整身體。

醫師劉博仁在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》發文分享病例，曾有一名打扮時髦的女患者到診間時，全身散發出濃郁香水味，檢查體內塑化劑後，竟然發現「二苯酮」是正常值的698倍，讓劉博仁趕緊要求女患者少噴香水、更換防曬產品、多喝水，並且先暫停使用沐浴乳，改用肥皂。

劉博仁進一步解釋，二苯酮這種內分泌干擾因子容易導致乳房、肺部病變，若發現數值有異常的情況，千萬要提高警覺，盡速就醫檢查，而避免塑化劑污染的重點則是，「減少接觸汙染來源」。

劉博仁列出13點注意事項，包括：少用塑膠袋裝盛熱食、少用沐浴乳、殺蟲劑、奇怪的香精或是空氣芳香劑，化妝品、保養品不過度使用，少吃加工食品、罐頭食品，服用保健食品前也要先詢問專業人士；除此之外，他也建議愛美人士可改用物理性防曬，並在家中放置空氣清淨機，裝潢及家具使用環保無汙染材質，外出時注意空氣品質資訊，碰觸到熱感應紙或是黏土玩具後，一定要記得洗淨雙手。