生意人的套路？有女子和家人日前到天公廟拜拜，原本在廟宇附近找不到停車位，要繼續尋找時，卻遇到1名賣金紙的婆婆表示「有停車位幫妳看車」，於是她也好心捧場買了200元的金紙，豈料，過了15分鐘到廟裡拜拜後，她回到車前時，發現被開「舉發單」，而且對方做出「抽單動作」想要隱瞞，詢問後對方也僅回應「我也不知道會這樣」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，她提到日前和家人到台南的1間天公廟拜拜，但卻在廟宇附近找不到停車格，原本打算要開遠一點停車，突然有1攤賣金紙的婆婆向她表示「我這裡有停車位，我幫妳看車」、「跟我買份金紙，我幫妳看車」，後來她也向婆婆捧場買了200元的金紙，將車違停騎樓下，她懷疑會不會被舉發，但對方卻向她保證「不會啦」。

女子因遇到賣金紙婆婆提供停車位還幫看車，於是她捧場買了200元金紙後，沒想到最後還是被開罰。（翻攝自臉書爆料公社）

女子帶著狐疑的心情和家人進廟裡拜拜，約15分鐘過後，她還是覺得有些不安，於是回頭要去看車子的狀況，豈料，驚見金紙婆婆把放在前擋玻璃的「違規舉發單」抽走，對方還想隱瞞說「這是廣告單」，她便趕緊通知家人移車，也反問對方為什麼要抽單，並表示抽單會讓車主不知情，衍生更多問題，此時，對方才發現事態嚴重性稱「我也不知道會這樣」。

最後，女子也表示，還好有發現舉發單被抽走，也希望不要再有下一位發生和她一樣的狀況，並且呼籲還要要乖乖找停車場。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我怎麼覺得她很熟練！抽單後，讓妳當下不知道，回去了才接收到罰單」、「那裡都這樣，都佔人行道騎樓爲他們的停車場」、「天公廟附近很多這樣的，其實走遠一點都會有停車場」、「可能那個婆婆想要幫你繳錢」、「千萬別相信那些賣金紙的，還是找停車位停保險」、「生意人的套路」、「阿婆真的好雷啊！謝謝提醒」。