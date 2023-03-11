美國媒體人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）近日在推特表示，台灣快成為太平洋的烏克蘭。外交部與國防部今(11日)表示，所謂的「美國媒體人」，實際是隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，這絕對不是正常或是可信賴的新聞來源。

外交部再次重申，所謂的「美國媒體人」，實際是隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分，長期以來一直擔任俄羅斯官方宣傳工具；該帳號不僅貼滿各種聳動謾罵美國政府的貼文，也充斥攻擊詆毀其他民主國家的偏激言論，絕對不是正常或是可信賴的新聞來源。

國防部也表示，嘉蘭尼克森言論聳動不實，充斥各種詆毀民主自由價值偏見，操弄仇恨對立，為美國在內等民主國家警示為威權主義喉舌。國防部指出，有關美國有意於臺灣建立軍備貯存議題，是為美2023財年國防授權法5503條，目前仍由臺美雙方共同評估中。