國民黨將啟動2024總統大選提名作業，國民黨主席朱立倫將先徵詢黨內意見領袖採初選或徵召。媒體人吳子嘉大膽預測，朱立倫絕對不會選。

針對藍軍總統人選，吳子嘉今(11日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》的2024總統民調，列入新北市長侯友宜、朱立倫、鴻海創辦人郭台銘等3個人。不過，他認為，朱立倫絕對不會選，未來的民調也會把他拿掉，2024這一場選戰，跟朱立倫無關。

不過，吳子嘉認為，國民黨2024萬一敗選，朱立倫在黨內恐怕就沒有競爭對手了。而2024這場選舉，藍軍不管誰出戰，跟民進黨籍副總統賴清德都是五五波。但賴清德並不好打，他不是前衛福部長陳時中，他也不是前新竹市長林智堅。如今賴清德的狀況愈來愈好，國民黨愈來愈壞。若他是朱立倫的幕僚，會很清楚地知道，這是一場硬仗，朱立倫不要打，讓他們去打，萬一敗選，4年後就剩下朱立倫一個人，他恐怕就沒有對手了。

另外，有ˋ網友問到，賴清德的誠信條款對候友宜的殺傷力有多大？吳子嘉認為，誠信條款不是看對侯友宜的殺傷力，而是兩軍對陣，要看誰的功夫比較好、本事比較大。