沙烏地阿拉伯與伊朗於北京會談後所宣布的恢復外交關係的消息，許多阿拉伯國家以及組織都表示十分歡迎。自2021年4月以來，雙方馬不停蹄的積極恢復外交對話，如今正式結束了長達7年的對峙關係，為中東地區翻開了新的篇章。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，埃及外交部希望：「這次協議將有助於緩和該地區的緊張局勢，並有助於穩定和維護阿拉伯國家安全的能力」。伊拉克表示，「這標誌著兩國之間外交關係的新頁面已經開啟。」

阿曼外交部長布賽義迪（Badr Al-Busaidi）也對此表示歡迎並發推文表示：「這是一大雙贏，將有利於相關地區和全球安全。我們希望在長期來看，也有可能增加所有人的經濟利益，」。

援引《卡達國家新聞社》（QNA）報導，卡達外長謝赫穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）在與沙烏地阿拉伯外長費瑟（Faisal bin Farhan Al-Saud）進行電話會談時表示歡迎這一項協議。

謝赫穆罕默德表達了希望協議將提高該地區的安全和穩定，並滿足沙烏地阿拉伯、伊朗和整個地區人民的期望。

也有來自葉門胡塞武裝力量、黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦哈馬斯等團體表達了歡迎聲明。沙烏地阿拉伯和伊朗在頂級安全官員數日的商談後同意恢復關係，這2個鄰國自2016年1月沙烏地阿拉伯處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr）後，沙烏地阿拉伯駐德黑蘭外交使團遭到民眾襲擊後斷交。

自2021年4月以來，2國一直在進行馬拉松式的談判以恢復關係。這些談判由巴格達協助最終在北京的斡旋下邁向新的關係，此舉結束了長達7年的敵對狀態。根據協議，2國外交官員將返回其駐外使館。此外，2國代表也同意在伊拉克首都巴格達設立聯絡處，以方便日常交流。