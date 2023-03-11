有「凍齡美魔女」封號的胡文英，因上節目爆料被小25歲鮮肉追求走紅，她樂於在社群分享日常辣照，讓她意外擄獲不少粉絲支持。胡文英日前過57歲生日，特地和朋友去爬山，笑說對方爬到腿軟；而她爬山時衣服沒穿好掉出南半球，女神級身材讓網友大飽眼福。

胡文英8日在IG分享如何過57歲生日，她與朋友到台中大坑山步道爬山，表示這是「有步步高升的意味」，自豪爬山對她來說小菜一碟，但她的朋友卻爬到腿軟；不過，胡文英解釋對方還要幫她揹包包，所以她才能輕輕鬆鬆走完，最後也感謝大家的祝福。

胡文英57歲生日去爬山，火辣穿搭引起討論。（圖／摘自胡文英IG）

令人眼睛為之一亮的是，胡文英爬山的裝扮有夠辣，她穿了一套兩截式的運動服，拍照時上半身衣服捲起來，圓挺南半球直接掉出來，露出超結實腹部線條，完美身材絲毫不像是57歲；胡文英臉上也掛著超甜笑容，因此被瘋猜朋友兼攝影師就是她新的護花使者。

大票網友看到胡文英超狂身材，紛紛驚呼「只要敢展現身材，不管幾歲我都愛」、「好美的曲線，太誇張」、「性感美魔女」、「辣到掉出來，快噴鼻血了」、「這樣其他爬山的人心臟受不了」。