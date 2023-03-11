50歲孫耀威擁有帥氣外貌和動聽歌喉，1992年在台灣出道，紅極一時，在華人圈深受粉絲歡迎，被譽為「香港四小天王」之一，近年則轉往大陸發展，沒想到近日孫耀威打高爾夫球出意外，頭被打出5公分血痕，傷勢曝光後，讓粉絲看得好心疼。

11日孫耀威曬出傷痕照，可見頭頂留下一道鮮紅傷口，毛巾和手套都被染紅，光看了就覺得很痛，孫耀威解釋是被高爾夫球擊中頭部，無奈喊：「1000萬分之一的機會還是會發生的！」強調打高爾夫球需要專注、小心，「幸好球不是降落在頭殼頂中間，要不我應該頭骨開洞，真的從此跟所有的煩惱說BYE BYE了」，隨後開玩笑自嘲：「這次是不幸中之大幸，估計我要中彩券頭獎了。」

孫耀威頭上血痕有5公分。(圖/孫耀威 小紅書)

孫耀威傷勢相當駭人。(圖/孫耀威 小紅書)

粉絲看到後非常擔憂：「老大，你怎麼老是受傷，太讓人擔心了」、「我之前騎車滑跤也是摔頭，一臉的血衣服都染紅了」、「我的天，沒事吧，留這麼多血」、「這樣都可以中頭獎，今年肯定運氣好，祝早日康復」、「天啊，太疼了，趕緊就醫，還有心情拍照」。而孫耀威見到粉絲們關心，在留言區報平安：「好多了！在醫院順便身體檢查一下，祝大家身體健康！」這才讓粉絲鬆了一口氣。

孫耀威當年以《認識你真好》一曲走紅，後來轉往戲劇領域發展，舉凡《懷玉公主》、《烏龍闖情關》、《陸小鳳之鳳舞九天》等均是他的作品，但進入90年代後，經紀公司安排他轉往日本發展，卻因行程過滿加上不滿被過度包裝，與經紀公司發生意見衝突，後來傳出孫耀威拒拍日本廣告，更徹底惹怒廠商跟經紀公司，作品大幅減少，直到47歲時創立社群當起網紅，才再度受到大眾矚目。