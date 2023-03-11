WBC2023世界棒球經典賽，中華隊11日晚間7點出戰二連勝的荷蘭隊，中華隊面對只有搶勝才能晉級的局勢，派出低肩側投黃子鵬先發登板，中華隊首局0:1落後荷蘭，二局下林立敲出安打助破蛋，「國防部長」張育成再度扮演英雄，敲出全壘有人的「滿貫砲」，讓中華隊5比1領先荷蘭，全場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷，最後，中華隊以9比5轟走荷蘭隊，奪下關鍵勝利，明拚前進日本東京門票，總教練林岳平也笑稱最狂打線「複製貼上」。
WBC2023世界棒球經典賽，中華隊11日晚間7點出戰二連勝的荷蘭隊，中華隊面對只有搶勝才能晉級的局勢，派出低肩側投黃子鵬先發登板，中華隊首局0:1落後荷蘭，二局下林立敲出安打助破蛋，「國防部長」張育成再度扮演英雄，敲出全壘有人的「滿貫砲」，讓中華隊5比1領先荷蘭，全場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷，最後，中華隊以9比5轟走荷蘭隊，奪下關鍵勝利，明拚前進日本東京門票，總教練林岳平也笑稱最狂打線「複製貼上」。
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