「國防部長」張育成手感超火熱，再轟出滿貫全壘打，二局下5:1拉開比分。（鄭任南攝）

「國防部長」張育成手感超火熱，再轟出滿貫全壘打，二局下5:1拉開比分。（鄭任南攝）

「國防部長」張育成手感超火熱，再轟出滿貫全壘打，二局下5:1拉開比分。（鄭任南攝）

WBC2023世界棒球經典賽，中華隊11日晚間7點出戰二連勝的荷蘭隊，中華隊面對只有搶勝才能晉級的局勢，派出低肩側投黃子鵬先發登板，中華隊首局0:1落後荷蘭，二局下林立敲出安打助破蛋，「國防部長」張育成再度扮演英雄，敲出全壘有人的「滿貫砲」，讓中華隊5比1領先荷蘭，全場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷，最後，中華隊以9比5轟走荷蘭隊，奪下關鍵勝利，明拚前進日本東京門票，總教練林岳平也笑稱最狂打線「複製貼上」。

張育成再次獻出全台灣球迷最想看到的敬禮手勢。（鄭任南攝）

中華隊搶下關鍵勝利，推派本土王牌低肩側投黃子鵬先發登板。（鄭任南攝）

吳哲源完美封鎖荷蘭打線。（鄭任南攝）

林立敲出安打幫助中華隊破蛋也追平比分。（鄭任南攝）

陳傑憲二壘安打帶起中華隊一波攻勢。（鄭任南攝）

荷蘭隊回傳球相當到位，將吳念庭觸殺在本壘之前。（鄭任南攝）