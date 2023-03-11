A組尚未吞敗的荷蘭隊面對地主中華隊投手群表現不理想，6位投手共被敲11安、投出5保送，終場以5比9吞下本屆首敗；而相比中華隊陣中只有張育成1位現役大聯盟球員，荷蘭隊可說是身價非凡，但總教練穆蘭斯（Hensley Meulens）認為，棒球不是看數據或薪水高低，必須要打得更好才能贏球。

荷蘭在首局就從中華隊先發投手黃子鵬手中攻下1分，但中華隊在2局下很快做出回應，靠著張育成滿貫炮取得領先，之後更是幾乎局局有攻勢，帶給荷蘭投手極大壓力。

「他們不斷的攻擊，且很少失投，很顯然他們今天有很好的表現，在滿貫炮後就一路領先，顯示中華隊具有很強的競爭力。」穆蘭斯認為，此役吞敗最大主因就在於投手群出狀況，「投出過多保送、控球不好時就會出現這樣狀況，讓我們只能一路追趕。」

穆蘭斯也誇讚今天中繼4.1局無失分的投手吳哲源，「他投的很好，速球、滑球、變化球搭配很好，讓我們的打者摸不透球路，我必須要給他肯定。」不只吳哲源，他也認為中華隊其餘投手也都表現得相當不錯，「這些投手在經典賽中證明他們能投的很好。」