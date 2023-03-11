英國《金融時報》日前報導美國眾議院議長麥卡錫訪台推遲，後又傳出蔡英文總統將於出訪期間過境美國，將在加州會見麥卡錫的消息。郭正亮認為，這對台灣政治有重大意義，蔡英文在台海關鍵時刻，知道風險有多大，會做出調整，「我是支持蔡英文這個動作」。郭質疑，賴清德和其核心幕僚羅文嘉如果沒有蔡英文這種台美中三角關係的智慧和自我節制，台灣未來真是堪慮！

郭正亮9日在《觀點—亮點交鋒》稱讚蔡英文，「有智慧、是對的，比較務實的，是有自制的行動。這一點我覺得北京也會看在眼裡，就知道說蔡英文不要讓美國把台灣當棋子玩過頭了！」

郭正亮說，美國如果把台灣當棋子玩過頭，就是麥卡錫來台灣，可能又發生軍演，「顯然蔡英文不是這樣的人！這一點我是肯定她」。

相對而言，民眾會質疑，賴清德做得到嗎？郭正亮分析，這就是大家對賴清德和蔡英文不同評價，因為賴清德核心幕僚羅文嘉接受訪問時說，「不要投降式的和平」！郭正亮批，「又來了，冷戰老鬥士言論又出現了！」

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮質疑羅文嘉，不是應該鼓掌認為麥卡錫來台灣才對啊！為什麼不讓麥卡錫來台灣？羅文嘉不是很勇敢嗎？不是要廣結美國的力量？

郭正亮強調，蔡英文看到風險，羅文嘉就是看不到！「你和賴清德這麼好，民眾就是擔心你們看不到，等你們兩個，到時候台灣連逆轉機會都沒有了！」「問題在這裡，你知道吧？」

郭正亮稱，從這裡看出蔡英文的深思熟慮，所以在麥卡錫像要來台灣這件事，做出折衷選擇，「蔡英文肯定收到雙方的壓力」！

郭正亮坦言，他幫蔡英文拍拍手，但不表示對賴清德有同樣看法，因為賴清德核心幕僚羅文嘉講那種「老冷戰鬥士的話，我就知道你一定會出問題」。

郭正亮強調，羅文嘉和賴清德如果沒有蔡英文這種台美中三角關係的智慧和自我節制，台灣未來真是堪慮！