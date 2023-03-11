Meta去年底裁減1.1萬人，約占公司員工總數的13％，據悉今年裁員規模應與去年相同，但目前還不清楚到第2季的裁員人數將是多少。

其中第一輪裁員最快將在下周宣布，遭裁撤的對象可能指向非工程職位的員工。此外為了配合人力縮編行動，Meta還會結束部分計畫與解散相關團隊人員。這些計畫將涵蓋元宇宙部門Reality Labs正在開發的一些穿戴設備，以及它在2019年新成立的產品實驗小組（NPE）。

Meta財務長Susan Li在9日出席2023年摩根士丹利科技、媒體和電信論壇會議時提到，將會持續檢視公司整體業務，包含臉書、Messenger、IG與WhatsApp等應用程式，以及Reality Labs及資源部署的情況。

她表示，這些檢視將導致Meta必須做出結束部分計畫的艱難決定，並且把資源從部分團隊轉移到其他部門。

Meta執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)先前曾預告今年將是「效率之年」，公司可能會結束部分計畫。

事實上為了因應景氣下滑，亞馬遜、微軟與其他科技業者都在今年相繼啟動裁員行動。根據layoffs.fyi網站統計，自2022年以來，科技業的人力精簡總數已逼近30萬。面臨數位廣告營收遽減與股價崩跌，Meta去年底進行創立以來最大規模的企業縮編。該業者在疫情期間曾大舉招聘員工，使其從2019年底到去年9月這段期間，Meta人力激增近倍到87,000人。

Meta近期除了宣布結束部分計畫，還考慮精簡管理階層，把工作類型相同的員工分配到同一名主管之下，其中包括把行銷與內容審核團隊整併為一。