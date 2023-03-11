以玩海上活動、新鮮海產出名的宜蘭烏石港，近期迎來旅遊新亮點，斥資30億、耗時近6年的「THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」即日起開放部分營運，不僅鄰近烏石港海灘，坐擁貼近龜山島、270度美景環繞的地理優勢，飯店裡裡外外都以陸上遊輪為題打造，匯集溫泉、星級名廚美食、親子度假、休閒娛樂於一身，成為今年東北角最受矚目的新地標。

凱渡廣場酒店董事長林燈城出席10日的飯店啟航儀式活動時表示，因緣際會看到酒店位於烏石港三面環海無遮蔽的獨特優越地理位置，就決定打造一個與眾不同的親海渡假村。而身為宜蘭人得的他，對於這片土地有特殊情感，因此期待結合周邊商家一起打造烏石港觀光休閒生態圈，回饋頭城在地，重現烏石港百年風華。

凱渡廣場酒店佔地6.7公頃，等同近10個足球場大，一踏進飯店，在許多地方都感受到海洋、遊輪假期的主題性強，連預計暑假開放的泳池都是使用海水。飯店為旅人營造出海洋廣闊般的空間感，連客房都十分寬敞，5至12樓共285間房，每間皆擁15坪以上的空間，並全設置了陽台、浴缸與客製化加大床鋪。房內裝潢以簡約鮮明活潑的色調設計，採用和洋式床架搭配藍色地毯，傳遞躺在船上甲板航向大海的意象。

凱渡廣場酒店執行長林家漢（後左1）、凱渡廣場酒店餐飲創意總監江振誠（後左2）、凱渡廣場酒店董事長林燈城（後左3）及前宜蘭縣長林聰賢（後左4），一同出席10日舉辦的酒店啟航儀式。（何書青攝）

館內房間有6成都為海景房，拉開落地窗簾就是近在眼前的龜山島，從地毯、床頭、壁面、沙發至漸層窗紗，不同層次的藍呼應湛藍天空；剩下4成的景觀房也有吸客之處，房內特別設計圓形山洞，讓人窩在裡面就感受到身心療癒，窗外則可欣賞山嵐景致。

一踏進飯店，可感受滿滿海洋、遊輪假期氛圍。（何書青攝）

凱渡廣場酒店6成房型都有海洋景觀，還能看見龜山島；圖為海洋套房。（何書青攝）

適合4人入住的家庭房。（何書青攝）

房型分為海景客房、海景套房、景觀客房、天際房系列，以及無障礙房。天際房系列位於11至12樓；特別的是，入住天際房系列1泊2食，能享用館內coco椰林餐廳的專屬早餐套餐，以及館內最高級的主打義式餐廳「archi藝廚」精緻晚間套餐。

餐飲部份也有令人矚目的亮點，邀來米其林星級餐廳名廚江振誠（Chef André）擔任餐飲創意總監打造餐廳，目前營運第一階段開放「archi藝廚」義式餐廳、「pelago百匯廚」Buffet餐廳、「coco椰林」咖啡廳，旅客有如搭乘豪華遊輪時可依喜好選擇不同主題的餐廳。特別的是，「pelago百匯廚」及「coco椰林」的店內都設有兒童活動區。

海景客房。（何書青攝）

海景套房擁有獨立客廳。（何書青攝）

海景套房的浴室寬敞明亮。（何書青攝）

江振誠說，凱渡廣場酒店得天獨厚的優勢像是宜蘭的第5個漁港，除了鄰近著名的大溪漁港及烏石港外，宜蘭還有南方澳、南澳等海鮮直送的漁港，也因此在凱渡內所設計的餐廳都以海鮮為主體，引進的是產地直送的新鮮海鮮，並讓賓客吃到包含現流、乾式熟成及不同烹調方式的海鮮；此外，料理中也融入許多宜蘭特色食材，或做出創意變化，來展現不同風貌的宜蘭好滋味。

休閒設施的部分，各種年齡層都能找到適合的地方。1樓「blue bar蘭調」打造出像是真的搭乘遊輪度假時的空間，挑高 16 米落地窗設計，天花板懸掛10公尺長巨型鯨魚裝置藝術，以粼光投影傳達海底世界意象，不定期舉辦音樂活動，每天晚上還都會播映適合全家共賞的電影；佔地400坪的親子共融遊樂室「kids club 同趣」，設有室內迷宮、遊戲機台、Crazy mini golf、Nintendo Switch、Shuffleboard 沙狐球，大小朋友都能一起玩。

凱渡廣場酒店主打的義式餐廳「archi藝廚」。（何書青攝）

「archi藝廚」內設有乾式熟成室不僅有食材，賓客也能來此試Wine Pairing。（何書青攝）

宜蘭新鮮海鮮直送餐廳。（何書青攝）

愛泡湯的旅人可以到3樓「thermal club 溫泉俱樂部」，部分營運期間開放男女大眾裸湯溫泉以及健身房。大眾裸湯溫泉坐擁海景，屬於台灣少見的海景溫泉，深鑿1300公尺，有美肌溫泉之稱的弱鹼性碳酸氫鈉泉，輔以室內香杉天然木質香氛，白日泡湯可近眺龜山島及遊艇港景致。男女湯分別都有3池熱泉、1池冷泉、1個三溫暖。

「archi藝廚」可嘗到匯集時令海鮮的料理。（何書青攝）

「archi藝廚」的麵包是加入宜蘭三星蔥製成的麻花捲，上下面煎得焦香。（何書青攝）

此外，酒店周邊景點眾多，步行1分鐘即為「外澳沙灘」，賞日出、衝浪、騎馬皆宜；漫步10分鐘至「蘭陽博物館」探索文史；亦或散步10分鐘至鄰近碼頭搭乘賞鯨船登龜山島、玩飛行傘或包遊艇出海；或探訪郊山古道，四季造訪皆可安排有趣行程。

凱渡廣場酒店即日起至5月31日開放部分營運，開放設施包含客房、「archi 藝廚」義式餐廳、「pelago百匯廚」Buffet餐廳、「coco椰林」咖啡廳、「blue bar蘭調」、「thermal club 溫泉俱樂部」大眾裸湯溫泉與健身房、「kids club同趣」親子共遊區，以及專屬商務與婚宴的「banquet 宴會廳」；部分營運期間推出1泊2食住房專案，每房8140元起。（部分營運期間，天際房樓層僅開放限量訂房）

親子共融遊樂室「kids club 同趣」設有迷宮區。（何書青攝）

3樓的溫泉俱樂部。（何書青攝）

「coco椰林」咖啡廳。（何書青攝）

「pelago百匯廚」自助餐廳貼心設置小朋友的活動空間。（何書青攝）