指揮中心拍板定案，3月20日起，確診輕症者免隔離，就連原本「確診均通報」改為「中、重症才須通報」，對此醫師沈政男表示，未打疫苗者與未確診過的人，將成為染疫高風險族群。

沈政男說，疫情解封，大部分人逐漸回歸正常生活，但一劑新冠疫苗都沒打、從未確診的人仍須注意防疫，原因在於口罩解禁、群聚增加，感染風險一來一往相互抵消，再加上防疫意識降低，從未確診的人說不定更容易感染，而他們之中，連一劑疫苗都沒打的人，仍有中重症風險。

沈政男補充，如果是青壯族群一劑未打，那可能就很難說得動，如今催打重點應放在連一劑都未打的老人家或慢性病族群，他們很多人不是自己不打，而是家人不敢讓他們打，他強調「太老、太虛弱不適合打新冠疫苗」是錯誤觀念，打疫苗才是最能預防重症的辦法，如今解封甚至輕症即將免隔離，他們的感染風險恐怕比先前更高。

沈政男表示，如果不敢打mRNA疫苗，可打Novovax，對於BA.5相關變種也有很好的保護力。