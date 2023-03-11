金門二膽島陳姓士兵疑因債務等因素，穿著救生衣游到大陸時，因體力不支，被大陸海警所救。此事也令人聯想到1979年的「林毅夫事件」，當時上尉連長林毅夫靠著兩顆籃球，由金門游到大陸。東華大學教授施正鋒透露，他當兵時，因「林毅夫事件」被整得很慘。

施正鋒11日在政論節目《 TVBS戰情室》中表示，他在金門當步兵排長，每一次如果有雷霆演習，也就是有叛逃、逃兵的時候，因為陣前叛逃是唯一死刑，他們都很怕，找不到人，一定見屍。

施正鋒接著透露，因為林毅夫的關係，所以他在金門當兵時，被整得很慘。因為林毅夫是台大畢業的，又是馬山連連長；而他自己也是台大畢業，然後又是異議份子，那時是三合一敵人，所以有時候被叫去海邊罵，罵「你們台大、台獨」之類的。

主持人問到，聽說那時籃球都要管控？施正鋒回應說，「沒錯，是管得很嚴」。針對陳姓士兵游到對岸，施正鋒不解表示，我們現在是沒有輔導長了嗎？他覺得蠻奇怪的，類似這種情形，在這個時代還有需要嗎？