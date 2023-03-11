陷入背水一戰的中華隊靠著張育成連2天開轟，吳哲源中繼4.1局無失分好投，以9比5拿下2連勝，也讓荷蘭隊吞下本屆經典賽首敗，目前兩隊戰績同為2勝1敗，總教練林岳平也點出贏球最大關鍵，「感謝子鵬、哲源聯手度過7局。」

中華隊先發投手黃子鵬首局就丟1分，但他仍吃下2.2局失2分，接手的吳哲源用60球投4.1局，投出4次三振、2保送，僅被敲1支安打，完美壓制荷蘭打線，雖然接替的李振昌、陳冠宇表現不盡理想，讓終結者宋家豪提前「上班」，雖然挨了1發陽春炮仍抓下最後4個出局數。

林岳平表示，5局起打線遭到壓制最大主因，是因為荷蘭換上一位善投曲球的投手，讓打者產生落差，投手部分在8局推出李振昌，主要是因為他昨天未出賽，希望他能面對3位打者中至少能抓到1個出局數，「本來預計讓他們2個完成8、9局，但因為出狀況勢必推出宋家豪。」

在對巴拿馬之戰曾登板1.1局的吳哲源休息2天後再出賽，這次他吸取上次出賽經驗，好表現也讓「餅總」直呼「他對我來講是福氣」、「是因傷得福」，先前決定最終30人名單時吳哲源因為控球未達最佳狀態而遭到割愛，後來因為曾仁和受傷，他遞補再次回到中華隊，此役成為另一名「抗荷英雄」。

吳哲源說：「從以前到現在控球一直是我的優勢，這是我第一次國際賽想表現給國人看，盡我所能抓下每個出局數。」他也透露，母隊中信兄弟總教練林威助在他來中華隊集訓時就有跟我說一些話，「我帶著他的鼓勵來到中華隊，想表現給他看，不要漏氣。（王）建民賢拜也有提醒我要把球壓低，不要投在腰帶以上，因為中南美洲的球員很容易攻擊偏高的球。」