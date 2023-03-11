這個女人怎能如此冷血？美國加州一名25歲女子日前遭警方以虐待兒童的重罪與殺人未遂的罪名逮捕，因為她涉嫌把剛生下1小時的小嬰兒棄於加油站的垃圾桶。警方提醒，加州已有可以安全交付新生兒的法律，呼籲新手爸媽不要隨意棄嬰。

加州橘郡北部富勒頓（Fullerton）警方表示，加州女子凡妮莎（Venissa Maldonado）涉嫌在本周四（9日）把一個新生男嬰棄於一處加油站洗手間。

富勒頓警局發言人歐尼爾（Ryan O’Neil）說明，警方經由凡妮莎的供詞確認，小男嬰是她所生的孩子。不過，警探尚未確定凡妮莎產子的地點是在加油站洗手間內或其他地點。

Venissa Maldonado arrested for dumping newborn son in gas station trash can https://t.co/l8zMetGFFU pic.twitter.com/dZy34zBAYn — New York Post (@nypost) March 11, 2023

歐尼爾說，周四當晚，位於富勒頓市西奧蘭治索普大道（W. Orangethorpe Ave）上一處雪佛龍（Chevron）加油站，有一名員工打電話向警方求助稱，站內便利商店洗手間傳出嬰兒哭聲。警方獲報後到場搜索，在站內洗手間的垃圾桶內發現一個正在抽噎啜泣的小男嬰，警局立刻加派人員到場為寶寶急救。小男嬰後來被送到當地一所醫院，身體狀況仍處於關鍵期但趨於穩定。

警方透過監視器畫面與交通工具資料循線追查嬰兒生母下落，當地時間周五（11日）凌晨1時45分持搜索票在富勒頓一處公寓搜尋，順利找到凡妮莎予以逮捕拘留，犯案動機待查。

富勒頓警局再度提醒，加州2006年已頒布《安全棄嬰法》（Safely Surrendered Baby Law），允許新生兒的父母把72小時內出生的寶寶留置於任何一處消防隊、警察局或其他指定地點，在這種情況下，上述地點人員不會過問交付嬰兒之舉，棄嬰者也不必擔心遭到起訴。