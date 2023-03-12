民進黨執政3年多以來，從2020年口罩、2021年疫苗、2022年快篩、2023年缺蛋等都要排隊，民怨沸騰。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，民進黨執政這3年多來，最讓人印象深刻的社會現象就是「排隊」。

藥師林士峰11日在臉書粉專貼文表示，民進黨執政這3年多來，最讓人印象深刻的社會現象就是排隊。繼口罩、快篩之後，連買雞蛋都要排隊。他不禁酸說，塔綠班還不快發起，我OK你先吃活動。

網友紛紛表示，「被修理的馬總統年代，人民啥都不缺，現在啥都缺，還不能說」、「能排隊表示還買得到，我連排隊的機會都沒有」、「唯一不用排隊的是高端疫苗」、「排隊沒關係，現在買不到，又物價一直上漲，近3年物價漲幾次了」、「接下來差不多要排隊領6000現金了」、「現在快篩都沒人領了，浪費超多錢，需要的時候不發」。

也有人認為，「側翼會說他們那邊的蛋都正常供貨，還會說是只能在全聯買蛋嗎？」、「台灣人好忙喔」。