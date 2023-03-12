「國防部長」張育成手感超火熱，轟出滿貫全壘打。（鄭任南攝）

今(11)日WBC2023世界棒球經典賽，中華隊以9比5擊退荷蘭隊「抗合成功」，也想搶下關鍵的勝利取得二連勝，不僅投手黃子鵬、吳哲源完美壓制荷蘭大聯盟打線，張育成滿貫全壘打一舉拉開比分，全場球迷熱血沸騰，律師林智群在看見張育成二局下轟出「滿貫砲」，隨後也在臉書開玩笑抱怨「滿貫砲。你們是在逼大家搶東京機票嗎？」，也讓不少球迷嗨到不行。

這場比賽中華隊首局派出低肩側投黃子鵬先發登板，但因捕手吉力吉撈・鞏冠2次「捕逸」以及投手黃子鵬投出觸身球，讓荷蘭隊獲得二、三壘有人大好局面，隨後，荷蘭隊也取得1分領先，二局下半林立敲出安打助球隊破蛋，張育成上場滿壘情況下，敲出「滿貫全壘打」，瞬間將中華隊拉開與荷蘭隊比分。

律師林智群看完中華隊亮眼表現後，不禁直呼「滿貫砲。你們是在逼大家搶東京機票嗎？」，似乎很期待中華隊能夠順利晉級，飛到日替中華隊加油；網友看到貼文後，非常開心的留言表示「住過東京巨蛋飯店，看球很方便！還有一蘭拉麵」、「航空公司表示：機票也是浮動機制的喔」、「你怎麼知道！！不要跟我搶！」、「林律師說出了大家的心聲」、「已經寫好假單...準備」、「搶東京免費機票嗎？」。