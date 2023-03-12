據《rkb每日放送》報導，在福岡縣擔任護理師的阿武元輝遭女友舉報後，隨即遭警方調查並被查出涉嫌私闖民宅與竊取物品。他向員警供稱，之所以偷走包含女友閨密在內的女性內衣褲，是為了滿足自己的性慾。而警方除了在他手機裡，也從其家中搜出多件女性內衣褲。
其實，偷走女性內衣褲不只是常見的日本漫畫哏，像這次男護理師意外被爆出是偷內衣慣犯的事件也層出不窮，2021年有名在投幣式洗衣店偷內衣被捕的男子，事後就被警方在家搜出超過700件「贓物」，讓員警們大開眼界。
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男友手機裡竟有閨密的內衣照。日本近日出現竊盜奇案，一名女子意外在男友手機看到閨密的內衣照後，一度以為兩人有不倫關係，怎料再翻看相簿竟出現許多陌生人的內衣褲照，嚇得她趕緊向警方報案。
據《rkb每日放送》報導，在福岡縣擔任護理師的阿武元輝遭女友舉報後，隨即遭警方調查並被查出涉嫌私闖民宅與竊取物品。他向員警供稱，之所以偷走包含女友閨密在內的女性內衣褲，是為了滿足自己的性慾。而警方除了在他手機裡，也從其家中搜出多件女性內衣褲。
其實，偷走女性內衣褲不只是常見的日本漫畫哏，像這次男護理師意外被爆出是偷內衣慣犯的事件也層出不窮，2021年有名在投幣式洗衣店偷內衣被捕的男子，事後就被警方在家搜出超過700件「贓物」，讓員警們大開眼界。
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