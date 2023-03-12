「你買到星宇了嗎？」這陣子被問到這個話題，不是講星宇航空的機位，而是問有沒有跟上星宇航空股票的狂潮；股價先是6天暴漲1.7倍，又能在1天之內從盤中最高點重跌逾3成。

根據《財訊》報導，投顧法人分析，星宇航空有三個題材：一是高端體驗創造一定話題，可望帶動新需求；二是訴求精品航空，又有解封後的票價大漲紅利；三是有機會瓜分航空雙雄市占率。

星宇航空董事長張國煒持有星宇股份高達77%，股權相對安定，但這一波股價短短6天飆漲1.7倍，市場盛傳，主要是與張國煒友好且注資星宇航空的創投基金，趁著1月營收順利出場，2月20日的交易量更高達14.3萬張，已經成為市場警訊。

《財訊》分析，回到基本面，星宇航空2022年9月登錄興櫃，僅須半年揭露一次財報，也無法看見每日的法人籌碼，能追蹤星宇航空最新動態的，恐只剩營收資訊。

星宇航空1月營收並沒有讓市場失望，繳出15億元、月增57%、年增12.94倍的成績。

不過，《財訊》報導指出，2022年上半年星宇航空每股淨值僅剩3.7元，且從開業至2022年第3季為止，累計虧損高達111億元，已經超過資本額181億元的一半。

若拿航空雙雄來比較，2019年疫情未發生時，華航當年度營收1684億元，虧損11億元；長榮航空營收1812億元，獲利約39億元，就能推知航空業並非容易獲利的行業。

根據《財訊》報導，2019年當時的客運環境，台灣四大航空客機數162架、旅運需求正常、航空燃油平均每桶落在80美元左右。如今，客機數184架、客運需求回溫中、航空燃油價格壓在每桶約一百美元，這對航空公司的財務仍是不小挑戰；更何況，華航、長榮航很大一部分獲利，其實是仰賴貨機。

在供給、成本都增加的情況下，星宇航空未來的挑戰仍然不小。

首先，部分法人並不看好下半年航空市場仍能維持高票價，市場若出現削價競爭，對星宇航空的營收成長續航力造成影響。再者，星宇航空已通過現增50億元，恐將稀釋每股獲利能力，後續表現值得觀察。