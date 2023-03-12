2022年，博晟生醫進入成長加速的階段，全年營收出現年增逾200％的爆發力；選擇創新醫材為創業題目，博晟生醫董事長陳德禮如何在生技領域，力拚10年內成功獲利？

當工作前景安穩平順，你願意放棄一切，在新領域從頭開始嗎？

以狀元之姿，進入台北榮總工作多年後，陳德禮選擇離開人人稱羨的醫師崗位，踏上不安穩的創業路，成立博晟生醫，擔任董事長兼總經理。

7年前棄醫從商的他，創業之初不僅獲得晟德集團總裁林榮錦的投資，去年博晟更進入營收起飛期，如今不但手握全球唯二的骨再生新技術，更是台灣唯一深耕再生複合醫材的生技公司。

博晟的重點產品，分別是可取代人工關節的軟骨修復技術「愛膝康」、生物性移植骨材及抗生素產品。台新投顧最近出具的報告指出，博晟隨著產品出貨增加，預期2024年有望轉虧為盈。

重視銷售 尋找代理機會

選擇在生技領域創業，卻不像許多同業多年來做不出業績，關鍵就在於陳德禮的創業策略，並沒有一股腦兒地只看藥證的取得，反而是更重視銷售，在公司發展的過程中，不斷透過併購與代理取得獨特產品。

只不過，這個創業心法，陳德禮卻花了超過二十年去摸索。起初，他並沒想要走醫學這條路，「我本來要選理工科系去美國讀書。」他透露，後來因顧及長輩的期待，就以馬來西亞僑生的身分，在1988年進入國防醫學院就讀。

成為醫學生後，他迅速展現讀書天分。「在醫學系會念書的學生非常多，但他（陳德禮）在考內科專科醫師的時候，是全國第一名。」身為學長的國家衛生研究院院長司徒惠康，談起陳德禮這位學弟，印象仍十分深刻。

1997年，陳德禮以第一名錄取台北榮總自費住院醫師，2000年又以狀元之姿，考上內科專科醫師，成為感染科主治醫師；然而，隨著當醫師的時間愈長，他對於醫療工作的熱情，竟愈來愈少。

原因在於，醫院申報治療病患的醫療項目，不時會被健保署審查人員刪除，導致醫院要加倍還錢給健保。這時候，醫院為了減少開支，就反過來要求醫師，少用那些可能會被健保刪除的醫療項目，這帶給陳德禮很大的挫敗感，「因為你很清楚，哪些檢測才是對病人最好的。」他說。

「那時候晚上看著鏡子裡的自己，覺得愈來愈不開心。」當時的陳德禮，儘管再努力幾年就能升任副教授，當上專科主任也並非難事，但他心底對於想要離開醫院體系的聲音，愈來愈大聲。

以骨病為題 臨床、併購齊發

機會，就在2008年意外來到，台灣東洋正在尋找醫學顧問，協助開發抗生素產品，陳德禮也受邀面試，並拿到這份顧問工作，而在進入台灣東洋後，讓時任晟德大藥廠及東洋董事長的林榮錦，看到這位榮總醫師的商業潛力。

「他的學術地位非常高，但他不會很驕傲。」林榮錦回憶，彼時的陳德禮在陽明大學醫學系擔任教職，已經發表多篇不動桿菌的論文，但卻不見多數醫師那種高高在上的傲氣，「他不會像一般醫師用訓話的態度（與人對話），而是能夠跟你心平氣和地討論事情。」

進入台灣東洋，也是陳德禮接觸銷售的起點，由他負責開發的抗生素，當時即將進入銷售階段。

「林先生（林榮錦）就說，『你是感染科醫師，應該會賣抗生素吧？』就要我寫一個行銷計畫。我說沒問題，但其實⋯⋯問題很多。」那時的陳德禮完全不懂行銷，當晚立刻跑去書局，買了一本《行銷一本通》的書當作參考書，並鎖定經驗性療法的市場，讓這款抗生素產品能對應到更大規模的病患，「兩天不眠不休，做了三十幾頁的簡報，林先生（林榮錦）看完後還說，『寫得不錯！』」

對於陳德禮，林榮錦也是用心栽培。除了刻意透過寫計畫，磨練他對行銷的概念外，為了讓他累積藥品製造的經驗，還把他派去接任晟德集團的永昕生醫董事長。