即使政府不斷祭出打房政策，但台灣的房價幾乎只漲不跌，有網友在PTT發文指出，新竹短短5年間房價翻倍飆漲，全台灣好像沒有一個地方比新竹房價還離譜，PO文一出引發討論。

原PO發文表示，回顧2018年竹北高鐵和竹科精華地段房價，頂多30萬甚至還常常聽到2字頭，沒料到疫情過後，新竹房價就變天了，他感嘆現在幾乎沒有低於5字頭，好一點甚至上看6字頭，「短短5年房價翻一倍，全台灣好像沒有一個地方比新竹房價還離譜，工程師這5年賺的還不夠補一間房的差價」。

原PO更提到，新竹要捷運沒捷運，許多花費包括餐廳、教育等根本就是「盤子價」，他好奇新竹房價真的是剛性需求在撐盤嗎？很好奇新竹人對這房價飆漲有什麼看法？

其他網友則認為，「科技業這幾年真的是薪水暴漲，房價能不漲嗎？」、「因為這價格對新竹人並不貴啊」、「新竹房子真的不貴，平均家庭年收500-1000萬」、「身邊一堆人還想在竹北多買一間，怎跌」、「竹北前幾年不買房的，現在可能要再努力工作賺錢很多年才可以買，而且越買越小」。