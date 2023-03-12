抱著貨櫃、散裝「船票」的投資人，最近一定更迷惘了。根據《財訊》報導，貨櫃參考指標上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連七週下跌，是否該棄船逃命？散裝參考指標波羅的海乾散貨指數（BDI）眼看快跌回疫情爆發時，卻又迎來大幅反彈，該買還是該賣？

隨著庫存消化速度緩慢、塞港緩解，貨櫃市場過去吃緊的運力被大幅釋放，SCFI2022年曾出現連27週下跌，2023年1月好不容易迎來單週小漲後，如今又是連七週下跌，原因是貨櫃市場供需都無法樂觀。

貨櫃股》三雄利空罩頂 基金有賣壓

資深投顧法人指出，供給面碰上三大利空，一是過去因為塞港，全球運力被吃掉2至3成，如今塞港警報解除，船隻周轉率提升；二是這幾年大量建造的新船，將會讓全球運力再增加28%；三是25年以上老舊船舶如果開始拆船，能減少的運力大約也僅3%。

《財訊》報導指出，原本「需求」成為有機會出現轉機的面向，但如今，全球最大進口國美國的製造、批發、零售業等庫存都在歷史新高，2022年底感恩節、耶誕節過後，也無法有效壓低庫存，顯示歐美的需求至今持續低迷，今年第一季又面臨貨櫃市場的傳統淡季，法人認為，只要歐美需求拉不起來，供過於求將長期存在。

這將影響到貨櫃3雄未來的營運與股價表現。以指標股長榮來說，法人私下評估，長榮2月營收已降至262億元，未來有進一步下滑至2百億元的可能；再者，運價下跌將會讓毛利率持續下滑，獲利狀況不樂觀，不僅股價有壓，被動型基金未來必須調整的賣壓恐怕也將出籠。

《財訊》分析，對投資人來說，最安全的操作可以視「需求」是否在第二季後回溫，再行短線介入；否則貨櫃三雄現今股價看似低檔，但後市都是利空，財報或營收公布恐仍會繼續壓抑股價表現。

散裝族群更是詭譎多變。從BDI報價來看，今年從最高點1250點跌至最低點530點，一度有往前波疫情低點四九四點下墜的可能，但至2月23日為止，BDI一週之內竟然反彈大漲54%，就是「需求」出現改變所致。

根據《財訊》報導，裕民在近期的法說會上指出，新興市場是散裝市場的主要貿易來源，尤其中國對散裝乘載的原物料需求，占全球一半以上。但去年受到塞港減緩、中國封城、爛尾樓風暴等影響，導致BDI從2022年下半年開始下行。