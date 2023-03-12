「我們度過死亡交叉線了！」對趨勢科技執行長陳怡樺來說，2月16日的法說會，意義重大，這一刻，她終於看到趨勢科技過去十年來最重大的轉型計畫，露出成功的曙光！

趨勢科技，是台灣人熟悉的資安品牌。但《財訊》報導指出，趨勢科技其實1998年在日本掛牌，是在40幾個國家有分公司的全球品牌，以2月22日收盤價計算，這家公司的市值達9152億日圓（約合台幣1977億元），「在雲端資安市場，我們的市占率是全球第一！所有的CATEGORY（類別），我們幾乎都是前3名，」陳怡樺說。

讓駭客攻擊可視化 平台上一目了然

過去5年，陳怡樺壓力並不小，因為，在2012年趨勢大舉投資雲端資安市場後，她發現雲端的力量比想像中還大，趨勢科技必須再次改造。

從客戶到對手，都快速移往雲端。她細數，「像富邦銀行，幾乎都在雲端」，同時，趨勢科技台灣區總經理洪偉淦也透露，甚至有駭客發展出把勒索病毒的程式碼放在雲端，讓其他功力不是那麼高強的駭客租用！客戶、對手都變了，「五年前開始，我們把自己的東西也都放到雲端，」陳怡樺說。

《財訊》報導指出，為此趨勢提出全新對策，客戶不需要再添購分析資安威脅的設備和人力，只要按照趨勢提出的架構，讓公司的各種設備把網路威脅資訊上傳到趨勢的雲端平台，趨勢的人員就會即時偵測是否有異常發生，等於讓防毒軟體的專家直接來保護各公司的資訊設備。「我們讓攻擊面全面可視化，」陳怡樺解釋，不管是從PC、伺服器、工廠設備等，任何地方進來的威脅，哪裡最脆弱，在這個平台上都能一目了然。

聽起來很合理，但要轉型到這個趨勢稱為「SaaS（軟體即服務）」的新模式，卻讓趨勢從獲利到組織結構都一度面臨巨大挑戰。

「財報公布，大家爭論比較多的是，這種訂閱制服務，毛利跟以前賣軟體相比，好像比較低。」陳怡樺解釋，推出訂閱制服務的好處，「就像亞馬遜的會員服務，在美國，一個人1年付150美元後，你想買什麼東西，都會上亞馬遜買。」意思是，新平台讓客戶看清楚自己的所有資安弱點後，趨勢就能更容易發揮平台的優勢。