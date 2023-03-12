近日網友熱烈討論到底要買二手車依照自己的喜好修改汽車內裝，還是直接買最新進口車享受人性化又高級的內裝，最後甚至討論到要買舊公寓還是新屋比較好，各有不同的論點，有人認為買舊公寓便宜，省下來的錢可依照自己的喜好裝潢翻修甚至把牆打掉都沒關係，支持買新房的網友則認為新房電線管線都是新的，多花錢就多一分保障，專家則建議「預算」與「環境」都要納入考量重點。

不論買舊公寓還是新屋，首要條件都是民眾個人的預算，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，要先考慮自身的經濟條件並將裝潢預算加上，買舊公寓加上裝潢的總預算若超出買新房的總價，建議還是買新房。不過也有許多民眾對於格局、裝潢有獨特的堅持及品味，在預算有限的情況下買舊公寓再投資多一點裝潢費滿足個人的喜好。

曾敬德進一步說明，舊公寓的價格也會因區域、地段不同，例如大安區許多巷弄內四十年公寓單價接近百萬，相對蛋白區的新房價格甚至比蛋黃區的舊公寓還要親民；至於外在因素則是舊公寓多少都存在隔音、電線及排水系統疑慮，買新房基本上這樣的問題會較少，加上有電梯不用爬樓梯，家中有老人或小孩會輕鬆許多。

民眾若選擇買公寓重新裝潢，曾經理也有幾點建議，第一管線要重拉，避免電線或水管老舊引發漏水甚至電線走火的危險；第二，要留意各項裝修規定，例如不能裝修的時間…等；第三則是要先跟鄰居打好關係，避免還沒入住就因為裝潢而造成鄰里關係不睦。

信義居家也推薦幾個輕裝潢方法提供給民眾參考，燈光、地板以及廚房是三個簡單又能讓居家空間煥然一新的三元素。首先可將家中所有燈具換新，使用兼具設計感又增加明亮度的燈具，同時採用LED燈泡環保又省電，光線一旦明亮，居家整體視覺就會有明顯不同。地板則建議使用木質地板提升居家質感，簡約風格建議搭配棕白色系木地板，日式風格建議搭配淺色系木地板，而許多年輕人喜歡的工業風則可選擇深色系木地板加強風格。

而廚房也是家中最容易凌亂的區域之一，信義房屋居家建議即使預算有限，也要好好重新設定廚房動線以及收納位置，建議使用整體系統廚具讓廚房乾淨整齊好收納，不只居家空間舒適，甩開油膩後也會有好心情。