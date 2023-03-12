崙禾社會企業股份有限公司董事長陳梧桐在2011年回到故鄉，想要振興當地的農村產業， 成立崙禾美地創生協會，以蘆筍為高經濟作物和中藥材潛力作為切入點，努力推廣種植改革有成，於2022年成立崙禾社會企業股份有限公司，進一步強化生物科技技術，打造「蘆纖凍」健康食品，以高利潤的產品模式進行銷售，完成農村創生有目共睹。

「11年前，我因緣際會回到我的故鄉。」董事長陳梧桐想要讓凋零中的農村做出改變，發現回到當地的農業經濟去著手是根本之道，多方查證後，直到2020年5月才決意推廣蘆筍。

蘆筍又名石刁柏，是傳統的中藥材，同時在現代也是高經濟作物之一，極具生物科技開發的潛力，於是董事長陳梧桐先成立「崙禾美地創生協會」，鼓勵農民改革種植蘆筍。

協會邀請了種植蘆筍的權威，跟當地鄉親分享種植技術與好處，逐使原本只聚焦傳統稻作的地方農民有了經濟競爭力。董事長陳梧桐想要進一步改變策略，於是決定成立公司。

崙禾美地創生協會邀請了種植蘆筍的權威，跟當地鄉親分享種植技術與好處，逐使原本只聚焦傳統稻作的地方農民有了經濟競爭力。(圖:中時新聞網攝)

從「崙禾美地創生協會」創立到「崙禾社會企業股份有限公司」，花費了2年時間，董事長陳梧桐希望透過社會企業來推動農村創生，不只升級銷售通路，還以生物科技角度開發蘆筍的價值。

他說，蘆筍的根莖部富含膳食纖維，原本只有草食動物才有辦法咀嚼消化，但透過生物科技的提煉技術，以專利開發了「蘆纖凍」商品，進一步昇華蘆筍的附加價值。

「蘆纖凍」具有非水溶性膳食纖維，再融合益生菌，打造凍條劑型產品，不添加人工色素、香料與防腐劑，其中高纖、低脂、高飽足感的特色引人注目，成為市場寵兒。

崙禾社會企業股份有限公司董事長陳梧桐以專利開發了「蘆纖凍」商品，進一步昇華蘆筍的附加價值。(圖:中時新聞網攝)

董事長陳梧桐不只繼續推廣種植蘆筍的好處，更透過生物科技的加持，創造高利潤的產品模式，在兩種產業銷售的雙管齊下，成功翻轉故鄉命運，實現農村創生的宏觀願景。

臺企銀管顧資深投資經理賴建志表示，在各國持續推廣ESG的政策支持下，許多公司正尋求減少製造、運輸和零售過程中浪費的解決方案，並致力於利用生產過剩的食物或食物殘渣製造新產品。無論是運用創新科技與提高糧食供應鏈的永續性，或是採用永續包裝、研發植物性替代食品及減少剩食等環節，均為食農企業創造龐大商機。

崙禾社企應用蘆筍的膳食纖維、維生素等特性，研製生醫保健產品，藉此提升農產價值、拓展產業未來性，同時在營運初期階段以蘆筍邊角料作為研發原料，為在地農民解決農業廢棄物清運問題，獲利之一部分將用於地方教育或公益性質活動，符合ESG浪潮且兼顧企業社會責任。