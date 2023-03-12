過去兩年新冠肺炎肆虐全球，造成供應鏈中斷的危機，使得美國著手將製造業與產線移回美國，推出多項法案提供資金與減稅支持，受惠的產業包括被視為戰略物資的半導體。然而對企業而言，如何在美中之間取得平衡將是一大課題，專家表示，以蘋果為例，若把大陸排除在外，採取多元化的策略將會是漸進式的，因為他們依然需要與大陸保持良好關係。

美國除了推出法案強化當地製造業的能力，更對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，種種舉動都被認為是想要削弱大陸科技與軍事實力進步的速度，甚至追求美中脫鉤。

然而，此舉等於是改變當前的全球化現狀，CNBC報導，通訊服務供應商執行長Robert Morcos就提到，晶片法案的侷限性值得關注，如果不能將相關設備的製造業也帶回美國，屆時可能會出現，在美國生產關鍵零件，但需要運去國外組裝，最後再送到美國消費者手上的狀況。

Robert Morcos也說，為了實現讓更多元技術回流本土的目標，美國需要採取更多的行動來吸引生產設備的廠商，「540億美元是一筆大錢，一定會影響經濟，但跟市場上流通的資金相比，只是九牛一毛。」

產業研究機構Counterpoint Research主管Jeff Fieldhack則提到，若把大陸排除在外，採取多元化的策略將會是漸進式的，因為他們依然需要與大陸保持良好關係，尤其有高達90至95%的iPhone都是在大陸製造，最後Jeff Fieldhack也不禁感嘆，對蘋果來說是一場艱難的舞蹈。