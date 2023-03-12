民進黨主席賴清德近日在中執會主導通過民進黨版的「大局條款」，稱為了顧及民眾觀感，並要對選民負責，不建議黨籍現任議員轉戰2024立委選舉，但艱困及無現任選區除外，不過黨內卻有異音出現。對此，粉絲專頁《政客爽》11日整理賴清德過去的落跑事蹟，狠酸他根本沒有以身作則。

根據《政客爽》整理的資料，賴清德國大代表沒當完，落跑選立委；隨後立法委員也沒當完，就落跑選台南市長；接著台南市長沒有做完，就又落跑去中央當官；然而行政院長被蔡英文炒魷魚，跑去參選總統；現在副總統沒當完，開始想著選總統了。他戲謔，「落跑冠軍賴皮德，認真跑起來自己都怕」。

該粉專質疑，落跑冠軍賴清德禁止別人落跑？真的是笑死，賴清德自己「每一個公職都是提前落跑」的，還好意思質疑別人，這種設一個條款打臉自己的也是沒見過啦，裝清高結果自己卻無法以身作則。他喊話，民進黨想選的可以直接拍桌子嗆：「賴主席你自己比我還會跑，不怕影響社會觀感嗎！」

對於《政客爽》整理的資料，網友也留言「黨主席親手給黨員們示範一下什麼叫雙標」、「最會落跑的還有臉說別人」、「綠能你不能，德行你不行」、「雙標原來不是傳假的」、「真是天才，設計落跑圖表這個真是神來一筆！」、「這不就是雙標黨的一慣嗎？綠能你不能，只是常常迴力鏢就打到綠自己」。