首戰不幸大比分敗北後，中華隊接連兩戰以兇猛火力痛擊義大利、荷蘭，後來居上以2勝1負暫居分組第一，不過晉級情勢依舊危險，明（12）日中午交手古巴必將全力搶勝。賽後中荷之戰的愛爾達球評、也是前台灣大聯盟及中職名將「大胖」鄭景益點評本場中華隊表現，同時也點出明日對陣古巴的隱憂。

中華隊目前和荷蘭同為2勝1敗，不過比較對戰成績由中華隊暫居分組第一，接下來依序為2勝2敗的巴拿馬、同為1勝2敗的義大利及古巴（義大利預賽擊敗古巴，為分組第4）。只要中華隊明日擊敗古巴，將以A組第1之姿挺進8強；如果不幸若敗，則得拜託義大利擊敗荷蘭，讓A組5支球隊同為2勝2敗，以失分率來決定最終名次，否則與巴、古戰績相同的話，中華隊將因對戰全敗遭到淘汰，但對於預賽27局失了24分的中華隊，可不樂見這種情況發生。

談論中華隊表現，鄭景益先是稱讚投手表現，特別提到中繼4.1局無失分的吳哲源，成功做到球路壓低，而張育成的滿貫炮仍是最大功臣，把中華隊士氣給打了上來，包含吉力吉撈・鞏冠、陳傑憲及江坤宇都有長打演出，8局下追加的保險分則是替中華隊打了一劑強心針，另外鄭景益也提到鄭宗哲完美執行教練團戰術，與具有長打威力的林立連線，成功扮演中華隊打線雙箭頭。

中華隊前七局打完取得8比2領先，不過接替登板的李振昌受到主審好球帶不固定的影響，接連投出2次保送，換上陳冠宇仍然無法止血，再度被敲出2支安打失掉2分，中華隊不得不拉上終結者宋家豪登板救援，雖然最終仍收下勝利，但根據大會規定，連續兩天出賽的投手必須得休息一天才可出賽，也就是說明日對陣古巴，陳冠宇、宋家豪確定無法上陣，鄭景益認為這對中華隊投手來說是考驗，但他也點名對陣荷蘭中繼1局無失分的陳禹勳，將會在中華隊牛棚扮演重要角色。