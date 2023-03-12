淹水感知器各縣市樣式不同。圖為嘉義縣的感知器。(圖／嘉義縣水利局提供)

路上電線桿林立，但近日有女網友發現，有部分電線桿附近還立了一隻紅白相間的奇怪柱子，比電線桿細了不少，孩子詢問自己答不出來，因此上網求助，不少網友一看秒懂，甚至示警「別在附近買房」。

女網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片，只見一隻紅白相間的細小柱子，被綁在電線桿旁邊，上面還有數字。她表示，經過的時候被孩子問「這是什麼」，當場被考倒，於是求助網友。

2020年後，各縣市紛紛改採智慧監控，設立感知器來記錄強降雨造成的淹水情況。(圖／新北市水利局提供)

不少人看到後秒懂：「這是淹水感知器啦」、「紀錄淹水高度用的」、「這樣式一看就知道在高雄」、「水位紀錄桿，淹水時候最上頭會記錄」，還有人表示，有這根代表附近容易出現淹水，「告訴你別在這邊買房子XD」。

事實上，隨著科技進步，各縣市在2020年都紛紛改採智慧監控，以便應付氣候異常，強降雨造成的淹水，不過各縣市的感知器樣式都不一樣，圖片中則是高雄市的樣式，因此也讓當地人一眼就認出來。