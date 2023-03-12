2022年南韓二代女團KARA睽違7年世紀合體，除了發行紀念專輯《MOVE AGAIN》，也順利在日本舉辦多場見面會，今年4月則將在首爾舉辦15周年見面會，人氣持續看漲。近日，有網友挖出隊長奎利曾在綜藝節目中，與男藝人聊到「增產報國」的話題，當下她反應更引起粉絲關注紛紛讚爆。

奎利在2018年登上綜藝節目《自由TOUR行得通的旅行》，跟著男藝人們到處吃吃喝喝，沒想到在坐車途中，那時才剛結婚的演員崔弼立，突然對同行的男星安信源及奎利勸要多生小孩，讓所有人起初有些愣住，隨後坐在他身旁的奎利笑著吐槽：「怎麼隨便替人做這種決定？」，安信源則說：「你現在做這事太晚了～」，沒想到崔弼立沒放棄說服大家：「所以才要多生，因為晚了。」

聽完崔弼立的想法，奎利默默把眼神飄向窗外，並未再多說什麼。這畫面曝光後，網友們紛紛發表意見：「說的跟自己有子宮一樣」、「想得很遠，生一個小孩要花多少錢」、「奎利不做任何反應是對的」、「她應該覺得很突然吧，怎麼會有人突然冒出這句」、「奎利果然是最棒的」、「氣氛有點尷尬哈哈哈」。

ㅆㅃ규리언니 라방에서

노브라 발언에 입틀막하는 막내들 pic.twitter.com/3UKLprouUs — æyo (@aeyoaeyo11) December 16, 2022

其實，奎利出道以來便以性格直率大方聞名，她曾和隊員知英、齡智在IG開直播，本來幾人閒聊得很開心，想不到奎利突然自爆「沒穿內衣」，讓嚇壞的隊員瞪大雙眼摀住嘴巴，知英更是直呼：「齡智！我受不了」，而妮可則留言說：「真的太…」，至於粉絲見到這段對話都笑翻：「奎利真的好敢」、「忙內都很訝異」、「沒穿內衣比較舒服嘛」、「反正奎利歐膩很漂亮呀～」、「這段影片好好笑。」