2023年《影･響 台灣Ⅱ》節目加倍升級，一次展現100部電影珍貴畫面及53首電影主題曲、配樂。（高雄市政府文化局提供）

李欣恬／台北報導

高雄春天藝術節於11日晚間舉辦《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，由資深電影人藍祖蔚擔任節目製作與主持，集結超過百部台灣各年代珍貴電影畫面、53首歌曲旋律，加上金馬剪輯大師林雍益操刀重現電影精華，以及指揮家楊智欽帶領高雄市交響樂團演出，文化部長史哲也出席參與。

在高雄美術館草坡上，11日晚間樂聲悠揚，參與歌手包括范逸臣、蘇婭、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章及世紀合唱團等，帶來多首耳熟能詳的電影主題曲。

2009年，高雄市文化局開始舉辦草地音樂會。2016年，高雄春天藝術節自製台灣電影交響音樂會《影．響台灣50年50部電影》草地音樂會，集50年來橫跨三個世代50部台灣電影。

2023年《影･響 台灣Ⅱ》節目加倍升級，一次展現100部電影珍貴畫面及53首電影主題曲、配樂，編曲陣容包括李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰等作曲家。

精選歌曲包括《拍手歌》、《孤味》、《綠島小夜曲》、《酒干倘賣無》、《有無》、《遠行》、《漂浪之女》、《抉擇》、《媽媽請妳也保重》、《亞細亞的孤兒》、《看見彩虹》、《幸福進行曲》、《平溪線的小火車》、《桂花巷》、《魯冰花》、《愛神》、《大眼睛》、《刻在我心底的名字》、《愛情你比我想的閣較偉大》、《鯨魚飛》、《爆發的黑土》、《國境之南》、《不能說的祕密》、《那些年》、《星空》等。3月12日週日晚間還有一場演出。