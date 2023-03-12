去年球季拿下中職安打、打點、打擊3座個人獎項的林立，這次經典賽用手中球棒打破外界對他的質疑，11日對荷蘭還打回追平分，5打數3安打貢獻2打點1得分，「現在我只剩下打擊，就盡量完成教練團安排的角色，場上不分旅外、中職，現在我們都是代表台灣，把自己該做的做好，就會有好結果。」

林立這次經典賽主要以指定打擊為主，教練團希望借重他的打擊火力給予球隊支援，他也不負教練所望，預賽3場比賽都至少有雙安演出。雖然在守備端是他較弱的一環，但林立用手中球棒

做出貢獻，「現在我就只剩下打擊，教練團安排這個角色我就盡力去做，每次上去打擊都要對球隊有幫助，就算只是保送、推進都好。」

在首戰不敵巴拿馬後，中華隊想要晉級難度提高許多，但林立認為，國際賽本就是有輸有贏，沒有絕對贏球的比賽，首戰吞敗後大家都滿懊惱，但也帶給中華隊球員一個警惕，讓球員重新振作，「今天拿下第2勝，明天更關鍵，大家會全力把最好東西展現出來。」

這次中華隊從熱身賽起，打線中的表現幾乎都是旅外球員優於中職球員，林立認為，下場的每個人都是盡力去做，大家都是代表台灣不是分旅外或是中職，雖然外界有這樣的聲音出現，但他不在意，把最好的表現展現出來，用實際表現證明。

林立也提到，像是陳傑憲、江坤宇表現也都打得很好，「不管打得好或不好，能進到中華隊就是肯定，在比賽中發揮就是證明自己，無形中代表中職球員可以在國際舞台上與各國抗衡，不是很容易被解決，每場比賽就是把纏鬥性、突破展現出來，給對手帶來壓力。」