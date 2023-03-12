一份內部預算文件顯示出，美國國防部在新財政年度的採購申請中將重點放在回填提供給烏克蘭的彈藥，以及如長程飛彈等武器，以因應與中國大陸發生衝突時所需。另外還有科研發展的費用，將重點發展新型洲際飛彈、B-21隱形轟炸機以及取代F-22的次世代戰機。

綜合外媒11日報導，預算文件指出，國防部將為海軍和海軍陸戰隊請款768億美元（約新台幣2兆1800億元），其中包括328億美元（約新台幣1兆1100億元）用於建造新艦艇；而610億美元（約新台幣1兆8810億元）用於美國空軍和美國太空軍；以及用於陸軍的244億美元（近新台幣7525億元）。

而R-1研究發展（R&D）文件中下顯是，總共請款1450億美元（約新台幣4兆4723億元），其中460億美元（約新台幣1兆1880億元）用於美國空軍，270億美元（約新台幣8327億元）用於海軍，157億美元（約新台幣4842億元）用於陸軍。這些文件將於下週一（13）由美國國防部發布，作為其揭示自10月1日開始的財政年度預算申請的詳細說明。

先前的報導顯示，美國國防部預算將會大幅提升，以應對亞洲地區與中國大陸的競爭，最大的研究發展對象之一是諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corp.）的新型哨兵（Sentinel）洲際彈道飛彈，將獲得37億美元（約新台幣1141億元）；B-21轟炸機研發將獲得30億美元（約新台幣925億元），而「下一代空優」（Next Generation Air Dominance）計劃將獲得23億美元（約新台幣709億），旨在取代F-22戰鬥機。

美國國防部在這一次的採購申請中，提出了一系列高科技武器的採購需求，以應對不斷加劇的全球安全威脅。其中，最重要的裝備包括射程更遠、攜帶彈頭量大的反艦飛彈、空對地巡弋飛彈、防空飛彈、反坦克飛彈等。

以下是其中一些採購亮點：

1. 550枚AGM-158聯合空對地距外飛彈（JASSM），預算達9.51億美元（約新台幣268億元）——洛克希德馬丁（Lockheed Martin）

2. 831枚海軍/空軍AIM-120空對空飛彈（AMRAAM），預算為9.28億美元（約新台幣262億元）——雷神公司（Raytheon Technologies Corp.）。

3. 5016枚GMLRS火箭，預算為8.86億美元（約新台幣251億元）——洛克希德馬丁公司

4. 購買的91枚海軍長程反艦飛彈AGM-158C（LRASM），預算達6.39億美元（約新台幣181億元）——洛克希德馬丁公司。

5. 新型的刺針機動短程防空系統（Stinger M-Shorad），購買預算為4億美元（約新台幣113億元）。

6. 78枚MK-48先進型魚雷，預算為3.08億美元（約新台幣87億元）——洛克希德馬丁公司。

7. 541枚標槍反坦克飛彈（Javelin），預算為1.99億美元（約新台幣56億元），這種飛彈被烏克蘭部隊譽為對抗俄羅斯坦克的殺手。——雷神、洛克希德聯合生產。

8. 28輛海馬斯（HIMARS）動火箭系統，預算為1.79億美元（約新台幣50.6億元）——洛克希德馬丁。