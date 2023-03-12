【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣對影像藝術家的重視，越來越有譜，文化部長史哲3月10日在立法院質詢的夾縫中，火速前出席台北小白宮舉行的「台灣攝影家」叢書新書發表會，向黃永松（1943-）、侯淑姿（1962-）與莊明景（1942-）表達祝賀心意，頒贈新書、感謝狀，同時上台作了30秒的致詞，盛情感人。

史哲說，攝影家用一輩子的時間、精力，為我們留下無數美好的瞬間，集結成冊好比可以永恆的格放。

正逢立法院院會期間，雖然被一再提醒必須在2點17分離開，因為立院議場絕不能遲到，史哲依然要冒險趕去會場，向3位建構臺灣攝影文化主體性，以多重面貌呈現臺灣的影像藝術家致敬、致謝，他更要將深度訪談、梳理攝影家創作軌跡，匯集攝影家歷年來具代表性影像作品成冊的叢書，與大家分享。

「台灣攝影家」叢書新書發表會今年進入第六集，黃永松、侯淑姿與莊明景3位不同領域的攝影家獲選，歷經年餘，順利付梓。國美館選在素有「小白宮」之稱國立臺灣博物館南門園區 舉行，日式建築的寧靜氛圍，看起來很有道場感，配上天琴室內樂集以「弦樂四重奏」掀開序幕。

4位訓練有素的弦樂手，以佛瑞（Faure ，1845-1924）《孔雀舞曲》開場白，那是一首升F小調的小品曲子，佛瑞以義大利16、17世紀的宮廷舞蹈帕凡舞(Pavane)為樂曲的素材，獻給經常贊助他的葛列芙樂伯爵夫人(Élisabeth, Countess Greffulhe)，原為管弦樂曲，填入歌詞成合唱曲，這回經改寫成絃樂四重奏，緩慢而莊重，抒情中略帶悲傷，流露了濃濃的情感，令人陶醉，彷彿象徵3位攝影家在創作過程口，上山下海，為藝術艱苦奮鬥的心聲。

接著是首大組曲，包括大家耳熟能詳的《向前走》、《掌聲響起》以及《再出發》，熟悉的曲調，充滿勵志氣息，裊裊琴韻，繞樑不去，讓整個會場氣氛，倍為溫馨。

史哲部長因為立法院會期，無法在現場𣈱所欲言，他以書面詳細表達了看法。史哲說，《台灣攝影家》系列叢書是以攝影家個人的生命史、創作歷程與藝術表現為主體，進行深入的研究、爬梳與評述書寫。藉由個別攝影家作品所展現的本土內涵、創作意識及時代之化脈動，構築一個以攝影為核心的知識體系與藝術史發展脈絡，並由此認識過去、關照當下、展望未來。

史哲逐一肯定3位攝影家的表現，例如，莊明景意境朗闊、氤氳靈動的風景攝影是他不斷深入自然大化間潛心觀察、蹲點採景後結合心境體悟的一種影像轉譯表現。又如黃永松推廣民俗文化藝術為已任，他靈活運用與組合影像，創造攝影與文字並重的編輯報導形式，並以大量攝影作品熱忱地紀錄下台灣特有的時代影跡。

至於侯淑姿關注攝影的藝術性以及其反映當代議題的能力，她探討性別、凝視、權力體系、自我與家/國及社會認同等相關議題，並在創作實踐中，拋出自身對藝術及人生的思考傳達其獨特的關懷視野，史哲也給予肯定。

史哲強調，影像可以見證歷史召喚記憶，也具有對應社會、文化議題並促成反思及影響的潛能，而攝影家自身的理念與訴求，則是賦予影像獨一無二的生命力，並成為傑出攝影創造的關鍵。《台灣攝影家》系列叢書的出版，除了希望引領觀眾深入攝影家的影像視野，了解他們所視所感的台灣文化紋理，並且以此向全心投注於攝影創作的藝術家們致敬，也期待透過攝影家個人史料的蒐整、分析以及此系列專書的逐年出版，持續為台灣攝影史建構奠基。

國立台灣美術館館長廖仁義說，該叢書以獨立專書方式，呈現攝影家各具特色的美感冶煉、理念形塑、創作生命折轉，以及他們與所處社會環境的對話與影像詮釋方式。除了要特別感謝3位攝影家的鼎力支持，也要對所有參與撰述的研究學者致上最大的謝意。透過學者們的研究論述，使讀者能以多角度的面向，理解攝影家的作品及其影像實踐的創作視野。

國美館已為國內傑出藝術家出版了120本專書，其中攝影家有27本，擲地有聲，這些藝術家心無旁鶩，長年在台灣這塊土地上，精耕細作，累積豐盈成果，非常值得國人欣喜，為他們喝采。廖仁義話鋒一轉說，他跑遍全世界，雖然各地都有出色藝術家，但從未見到公部門為他們出書立傳，台灣文化部、國美館與國家攝影中心，有志一同，持續出版，給孜矻藝術家最大的肯定與獎勵。

「如果那一個國家像台灣這樣作，只要舉得出例子，我願意為他免費打掃3天！」廖仁義奇發異想的賭注，贏得掌聲。

廖仁義繼續表示，「我們再給台灣藝術家、攝影家，以及文化部，來一個最熱烈掌聲，表達衷心敬意！」果然全場掌聲四起。

國美館審查委員鍾宜杰也在開幕典禮上致辭，他認為3位攝影家，都是台灣攝影史上非常重要的人物，他們的成就以及台灣攝影發展的貢獻，在幾位學術先進的詳盡調查、分析下，獲得了很完整的整理。

鍾宜杰指出，台灣攝影家系列叢書，在這6年來持續為台灣建立攝影史，那是浩大工程，一方面要追溯許多過世的前人，另方面，又要訪談紀錄許多當前的資深攝影家。除了與時間賽跑之外，還要透過許多的研究讓各個時代，以及不同攝影類型的作品，得以被收錄與呈現。

鍾宜杰表示，這個建立台灣攝影史的工程，不僅填補了台灣長期以來，在藝術史上缺漏的一塊，使我們可以認識到，攝影在台灣的發展，不是只有沙龍攝影，還有非常多的類型，也累積了許多的作品，只是藏在歷史與社會的各個角落，等待我們去挖掘與整理。

這樣的爬梳過程，可望為後學，建立本土攝影文化的知識庫。未來學習攝影的人，將不再只是閱讀西方的攝影文化，同時也讓台灣的影像社會，得以逐漸還原，讓我們可以更了解每一個特定時代的社會面貌，讓社會思潮與文化細節可以更清晣。

雖然 「台灣攝影家」叢書出版計劃走了6年，但還有許多攝影家還沒有被紀錄和書寫。因此，他不但希望計劃可以持續進行下去，同時建議擴大紀錄形式。也加入更多的影音口述紀錄，讓攝影家本人或者他們的家人朋友，共同來闡述攝影家的生命，讓台灣攝影文化知識庫更為完整。

現場除了播放3位攝影家的影音紀錄短片外，也逐一上台致詞。

早在1970年代籌辦漢聲雜誌黃永松，陪伴許多人的成長歲月，讓大家記憶猶新。黃永松出生桃園龍潭，幼年曾因體弱被送進廟裡成為和尚的養子，法名「文松」，他於成功高中畢業後，開始接受藝術，主修雕塑，自修現代藝術，1967年畢業於台灣藝術專科學校（台藝大前身），後來透過引薦，進入中影擔任美術指導和劇照師，他熱愛攝影與電影藝術，於1970年獲吳美雲邀請，加入籌辦漢聲雜誌社的編輯行列，從此負責雜誌期刊的美術編輯與「民間文化」總策畫迄今，是國內民藝出版全方位成就的第一人。

黃永松很重視田野調查，他走訪全台各地鄉鎮，探求民瘼，開放兩岸探親後，更到中國大陸，四處奔走，採集民間藝術，建立「中華傳統文化的基因庫」。他主持《漢聲》雜誌50餘年，出版了上百本雜誌、專書，竭盡所能記錄下中華文化中最可貴、值得保存的東西，志在做作文化園丁。1981年，出版《中國結》叢書，透過田調發掘出11種中國結的基本打法，引發風行。1995年，他更發起「搶救龍潭聖蹟亭」古蹟運動，成功維護該案古蹟建物。2006年11月漢聲雜誌社接受臺北市政府譽揚，於該雜誌社設置雕刻家朱銘作品《一柱銅筆》，並開闢一樓辦公室為人文空間，作為推廣傳統文化的據點。2010年，黃獲英國廣播公司評選為「傳承的英雄」，2017年，更獲頒總統文化獎。

謙冲自牧的黃永松，一頭白髮，穿著多口袋背心，還是攝影人的打扮，昨天他在致詞上說，自己的專長是按快門，拙於言詞，不過，長期拍照下來，他有3點心得和大家分享：

1、生命如此豐富，透過攝影技術與機器，集徵了豐富影像，成就感十足。

2、美，無所不在，朝夕相伴，攝影的語詞中，攝，只是動作，影，才是成果，至為重要。

3、攝影創作，是發現美、紀錄美、呈現美的過程，並與生命銜接，成就攝影人生。

甫經歷一場大病的侯淑姿，昨天她頂著新長出的短髮，土黃色套裝中，難掩消瘦憔悴，她在致詞時表示，因為生病，對自己的療程沒把握，深怕沒有太多時間及體力完成該著作，如今順利付梓，她喜出望外，語帶激動與感恩。

攝影牽涉到上山下海，到處奔波，一般以為男性比較適合，男攝影師彷佛也主宰了攝影世界。

擁有豐富學經歷的侯淑姿，台灣大學哲學系畢業，負笈海外求學，取得美國羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）影像藝術碩士（MFA）、美國紐約大學亞爾佛列得分校(Alfred University)雕塑系特別學生、美國國際攝影博物館(International Museum of Photography, George Eastman House)攝影類材質保存與檔案管理證書班結業。

侯淑姿說，她在攝影與世界相遇，也找到自我，產生美好記憶，讓她對人生感念不已。

侯淑姿強調，去年她剛滿60歲，邁過一甲子年，終於來到『回望生命，乍成倒影』的人生階段，她非常肯定國家攝影中心多元尊重，樂見身為女性的自己，被列入台灣攝影家系列，也覺得榮幸，足見女性議題、女性角度書寫與抒發，獲得社會共鳴，她希望包括眷村外配問題，社會能持續關注與探索。

有如跟時間賽跑一樣，侯淑姿具有高度危機意識與使命感，去年她撐著病體，與典藏合作出版《高雄眷村三部曲》，留下經典，成就社會對該議題的共識。

病塌中進行的該攝影集，由王雅倫擔任主編，林宏璋、王雅倫各撰寫了篇擲地有聲的專文，另含長篇的訪談、傳記式年表與80幅作品圖版。 侯淑姿誠懇推薦大家去讀王雅倫及林宏璋的精闢專文。

現年81歲的莊明景，被公認是風景攝影專家，作品的氣勢恢宏，題材多元。

莊明景是台北人，台灣大學哲學系畢業，1971年他到美國，從事商業攝影，曾任FPG International特約攝影師。之後，毅然決定放棄安定生活、回歸大自然，他採取邊流浪邊從事風景攝影，甚至遠征阿拉斯加。莊明景舉辦過無數次攝影個展，拍遍台灣與中國大陸的自然景觀，其中以拍攝玉山、黃山、西藏等知名觀光景點，懿名遠播。

莊明景認為，風景攝影是追求大氣與大地的完美結合，也是探尋天時、地利、人和的巧妙機緣。人因外觀風景而內生心景，在大自然中，可以找到無障礙的融合，以及存在的無限性，廣袤視野下，他讓超過60年的攝影生命，更踏實豐富，呈現內涵層次。

「臺灣攝影家」系列叢書，目前完成出版了6輯，共27人，各輯名單如下：

第一輯：駱香林（1895-1977）、林權助（1922-1977）、柯錫杰（1929-2020）、黃伯驥（1931-）、周鑫泉（1929-）、謝春德（1949-）。

第二輯：彭瑞麟（1904-1984）、李火增（1912-1975）、吳金淼（1915-1984）、許淵富（1932-2018）、余如季（1932-2016）、鄭桑溪（1937-211）。

第三輯：劉安明（1929-2022）、何慧光（1929-）、翁庭華（1934-）、黃季瀛（1934-）、何仁修（1946-）、郭英聲（1950-）。

第四輯：莊靈（1938-）、關曉榮（1949-）、游本寬（1956-）。

第五輯：雷驤（1939-）、張武俊（1942-）、何經泰（1956-）。

第六輯：莊明景（1942-）、黃永松（1943-）、侯淑姿（1962-）。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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