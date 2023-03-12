【愛傳媒朱宗慶專欄】打擊樂團上一季的演出剛結束不久，我和團員馬上又投入到雲門《薪傳》的演出排練工作。這次《薪傳》演出的現場演奏，將分有兩組卡司，我帶領資深團員為一組，另由參與《薪傳》演出經驗亦相當豐富的中生代團員為一組。

這幾天，我和團員們把二十多年前《薪傳》的演出影像拿出來「溫習」，並且就這次的演奏詮釋進行討論。投影在樂團排練室牆壁上的往昔畫面，看著看著，心裡仍是充滿了感動和期待。

對舞者來說，《薪傳》是「跳一次死一次」卻又能不斷激起拚搏鬥志的作品，而那股激勵鬥志的能量，很大部分是經由打擊樂現場演奏的「鼓動」來傳遞。這齣舞碼對於力度的要求、體力的消耗，在在都是考驗；舞台上的舞者和擔任現場演奏的打擊樂手，都需要從頭拚到尾！

自1985年開始參與《薪傳》的演出以來，我隨著林懷民老師和雲門舞集，一起在世界各地演出超過百場。每回準備《薪傳》的演出，我總是一再思考，如何讓音樂與舞者及台下觀眾產生共鳴；而每次的現場演奏，我和團員們也總是跟隨舞者的呼吸，專注打出每個能夠給予舞者力量的聲響。

對我來說，《薪傳》的演出經歷，是難忘的回憶，也是重要的養分，而此時此刻，更有一股「再加把勁」的奮起鬥志！歷經逾二十年時空環境的更迭，以及心境的轉換，我和打擊樂團的資深、中生兩世代的團員很開心能與雲門第八代的年輕舞者們，一起再度搬演這個經典之作。

我想，無論是音樂或是舞蹈，這次的搬演並不只是過往的再現，更重要的，透過再次的詮釋與激盪，我相信《薪傳》對於這個現下世界，仍會帶來很大的啟發。十分期待這次聚會，我們戰戰兢兢，卻也鬥志昂揚──玩真的，免驚啦！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。