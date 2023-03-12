澎湖西嶼合界村的角頭廟「威揚宮」主祀池府千歲，距今已有200多年歷史，近日廟內一張近百年歷史的神桌，疑似遭到有心人「貍貓換太子」掉包成低劣的仿製品，熱心網友發現後通報廟方人員，經詳細比對才警覺現在廟內擺放的神桌竟是「假貨」，真品竟已流入台灣本島。

威揚宮創建時間約在乾隆年間，詳細時間已不可考，當年是合界、后螺兩個聚落的角頭廟，當時人口稀少，傳聞主祀的池府千歲曾顯神蹟，民眾興修數坪大的小廟供奉，後來居民漸增，在1923年時擴建成廟宇，後續又經歷多次改建，1994年6月入火安座，就是廟宇現狀，神桌則是昭和丁卯年（1927）時信徒打造捐贈，沿用迄今。

臉書粉絲專頁「五先擔本舖」經常分享一些廟宇古物的修復過程，日前PO出一篇標記「本舖典藏精品」的文章，內文放上一張蟒龍桌照片，並配上「修復是一項極艱難的過程，去漆，拆卸支骨榫卯固定，參考當代原稿修復，保留原有花磚，都是細節，接下來要找的木工、雕工都是要到位的頂尖老匠師，回復到原來的樣貌不是輕而易舉，這是工藝，不是學術，顯現是成果，是原貌，是真實，這才是真正保留文物，傳承下個世代」的文青風說明。

威揚宮原本的蟒龍桌是昭和丁卯年（西元1927年）時信徒奉獻，製作時採用「茄苳入石柳」工藝，作工精細，市場價值不斐。（圖／翻攝自網路）

但卻有眼尖網友發現，這張蟒龍桌外觀像極了他故鄉廟宇威揚宮的神桌，趕緊連絡廟方法師長楊英傑，楊英傑與主委、廟公等人詳細察看，並調出歷年遶境拍下的照片比對，發現2019年跟2020年時的神桌有明顯差異，除了花紋有異，原本的缺損部位完好如初，加上用了百年的神桌因為底座磨損，稍微有點不平，但現在的神桌卻是四平八穩，驚覺不知何時被掉包成贗品，趕緊向警方報案。

其實這起事件在業界早已傳開，由於威揚宮的蟒龍桌採用的是傳統工藝技法「茄苳入石柳」，加上又有近百年歷史，價值不斐，有可能因此被人盯上。木藝業者阿哲（化名）說，「茄苳入石柳」是一種異木鑲嵌技術，在深色的「茄苳」木底板上，嵌入以淺色木材雕刻而成的圖樣，做工繁複，以威揚宮的4尺2規格，純手工打造至少得耗費半年以上時間，現在的仿古蟒龍桌款式，一張就要上百萬元。

「五先擔本舖」粉絲專頁PO出整修蟒龍桌的資訊，被網友認出跟威揚宮的神桌極為相似，惹出「貍貓換太子」爭議，事後相關圖文都已撤下。（圖／翻攝自網路／本刊合成）

阿哲表示，「茄苳入石柳」技藝是早年大陸匠師引進，搭配茄苳、肖楠、狗骨仔、山柚、台灣黃楊等嘉南平原木材製作，是台灣獨有技法，可製作神桌（蟒龍＆麒麟）、神轎、太師椅、貴妃椅、家具（菜櫥、床、桌椅），但隨著匠師逐漸凋零，現有老師傅都已經70、80歲，又缺人傳承，目前有能力製作的全台不到10家，從黑市或古董藝品界的行情，這張蟒龍桌甚至可能賣到2、3百萬元之譜。

白沙警分局接獲報案後立刻著手偵辦，連正在本島休假的員警都前往高雄明查暗訪，第一時間並未發現那張蟒龍桌下落，警方連絡發文的顏姓民眾到案說明，但顏男避重就輕，不願指認委託人身分，僅供稱是受人之託修復古物，並在網路分享成果，不清楚桌子來歷；警方判斷神桌體積龐大，調包過程繁複，應該還有其他涉案人，懷疑可能有「內神通外鬼」，且顏男接案修復範圍遍及台南、高雄、屏東、澎湖等地，恐怕受害者不只威揚宮。

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