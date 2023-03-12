澎湖西嶼合界村已有200多年歷史的角頭廟，一張近百年歷史的神桌疑似遭人掉包成低劣的仿製品，趕緊向警方報案，希望能追回廟中珍寶；其實不只神桌、神轎，連神像都有人敢偷！台南開基開山宮42年前就曾一口氣被偷走12尊300多年歷史的神像，多年來陸續找回8尊，仍有11尊下落不明，近期還因為疑似流落在外的神像被買走重新修復、點眼開光，雙方爆發「歸屬權」爭議，迄今還未平息。

台南開基開山宮主祀保生大帝，根據《台南州祠廟沿革總集》記載是在1746年建成，廟內供奉保生大帝、觀音佛祖、註生娘娘，還有全台罕見的三十六官將神像，日據時期廟地曾被徵用，又因1945年台南大空襲，三十六官將散落民間，台灣光復後原址重建，先找回其中29尊，但42年前被3名竊賊偷走12尊，10多年前先找回6尊，2022年又迎回2尊「仙姑」，過程曲折。

開山宮總幹事陳建良表示，三十六官將是保生大帝座前護法的天將，一般廟宇多半以彩繪方式呈現，有神明塑像的極為少見，據廟史記載，當年廟方從大陸商請2名匠師來台，談好條件並負責食宿，以整整一年時間專心打造出36尊神像，神韻活靈活現，除了「神氣」、更有「人味」。

本刊調查，42年前的颱風夜裡，廟裡闖進3名不速之客，不只雙手，連腋下都夾著神像，12尊神像不翼而飛，連報紙都大幅報導，但當時不像現在監視器無所不在，追查後仍下落不明，廟方也只能一邊找尋、再打造新神像頂上。

開山宮擁有少見的三十六官將神像，經歷廟方改建遺失、遭竊等事件，近年陸續找回8尊神像，仍有11尊下落不明。（圖／莊曜聰攝）

10多年前，廟方接獲消息，在一位古董收藏家手中發現6尊遺失神像的蹤跡，由於三十六官將實在太罕見，加上木紋、底座都雷同，幾乎可百分之百證實對方手上就是「賊仔貨」，於是向對方請求，希望能物歸原主，但收藏者卻說神像購自海外，並開出每尊10萬元的高價，雙方溝通未果，當時主委堅持只能以每尊1萬元代價「包紅包」補償，對方則說「（這種價碼）那我乾脆6尊全還你們算了」。

當時廟方懷疑失竊神像全在該名收藏家手中，但苦無證據，後來收藏家過世，手中古董輾轉流入另外一名林姓古物商手中，其中竟有「鄞仙姑」和「紀仙姑」2尊官將待售，廟方找上對方，最後談妥以8萬元代價請回，近來又發現台北某神壇疑似向同一人買了2尊官將神像，重新修復後開光，比對後發現與失竊的「馬珈羅」、「五靈官」極為神似，懷疑古物商有鬼，向警方備案，也打算索回這兩尊神像，但神壇主人聲稱以30多萬元代價購得，再請匠師整修完成，過程合法，若廟方提起訴訟，他樂意配合調查並提供購買證據；由於開山宮失竊神像早已過了法律追訴期，即使發現可疑，也只能道德勸說或出錢買回，讓廟方徒呼負負。

資深員警表示，台南市有「眾神之都」稱號， 2017年時北門南鯤鯓代天府「開基鹿港池王」及「」及六甲赤山龍湖巖的「騎哮媽」及「開基老三媽」4尊神像都成下手對象，所幸刑事局及學甲警方及時找回，不然恐怕已遭人變賣牟利。

木藝業者阿哲（化名）表示，神像造價依照匠師名氣不同，差異性頗大，每尊新造神像也在數十萬到上百萬元不等，因此部分神壇或宮廟會選擇購買二手神像整修，價格可差到2倍以上，因此百年神像遭竊事件時有所聞，廟宇成了宵小眼中的肥肉，而神像的私下流通則是「不能說的祕密」。

近來有北部神壇購入神像重新修復開光，開山宮認為與廟中失竊的官將神像極為相似，雙方為「歸屬權」起了爭議。（圖／莊曜聰攝）

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