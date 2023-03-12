「超強新人」MIUSA在《綜藝大熱門》節目被綜藝大哥吳宗憲（憲哥）發掘，秘密培訓3年後在去年12月推出首張同名專輯《MIUSA》，她感恩憲哥就像爸爸一樣對待自己一路提攜，憲哥更曾對她表示：「爸爸就希望有一個女兒像妳一樣，有天使般的歌聲，妳兩個月大的時候就沒有父親的愛，但不用害怕，老天爺就把你交給我了。」讓她當場淚崩。

MIUSA舉辦專輯記者會一度淚崩，吳宗憲體貼地幫她拭淚。（圖／侯世駿攝）

「其實一開始是進駐唱圈唱歌，以前沒有想過自己會當上歌手，之前都是做服務業，跟表演完全無關，後來一位擔任駐唱的朋友說我會唱、也喜歡唱歌，就推薦我去試唱，唱完老闆就問我可以上班嗎？隔天就去上班，當時只是喜歡唱歌、喜歡表演，又可以賺錢，就這樣一直唱了1年多。」

MIUSA外型甜美歌喉又好，吳宗憲看到她覺得看到了「希望」。（圖／侯世駿攝）

「後來接連上了《國光幫幫忙》、《綜藝大熱門》，其實第一次上節目憲哥沒有注意到我，直到第二次在「猜歌王」單元中，才被憲哥注意到，他先是找助理來跟我要聯絡方式，我拒絕掉了，後來又託了商演樂團的姊姊跟我接上線，想說算是給自己一個機會，聽到憲哥說：『在我身上有看到希望的感覺。』媽媽很支持我很多事情，也幫我看了合約，確定沒問題才簽約，希望我給自己一個機會。」

三年漫長的培訓曾讓MIUSA幾度想要放棄歌手夢想。（圖／侯世駿攝）

「這3年培訓還是有上節目表演，一直沒有發片的消息其實有點急，覺得時間慢慢流逝，中間有一度討論要不要跟憲哥說放我走，之後轉念覺得急也沒有用、時間還沒到，雖然數度有想過放棄，但還是靠意志力把自己拉回來。」

吳宗憲使MIUSA感受到父親的愛，這是她從未體會過的感覺。（圖／侯世駿攝）

「被稱作『超強新人』覺得這頂皇冠滿重的，剛戴上的時候頭有點重，脖子有點酸，相信之後會越來越好，希望能夠駕馭這個稱號，其實發片後壓力很大，很怕沒有做到大家都喜歡，但其實也沒有辦法做到讓大家都喜歡我，只能轉念讓喜歡我的人更喜歡就好。對於網友的留言我都會看，但不會太在意，從以前剛簽給憲哥的時候，上節目就會有酸民留言，也覺得很好笑，想到這些酸民躺在床上很廢，用手機打這些話，就不會被影響。」

新人MIUSA拍攝新歌MV，工作將近24小時不喊累。（圖／容易文創提供）

「憲哥常對我說『是他第4個女兒』，我年紀跟鹿希派一樣大，大家聽到可能會覺得他只是講講，但私底下他真的把我當我女兒一樣，節日都會傳訊息祝賀，除夕那天，憲哥回我說：『爸爸就希望有一個女兒像你一樣，有個天使般的歌聲，你兩個月大的時候就沒有父親的愛，但不用害怕，老天爺就把你交給我了。』我看到就哭了，拿給媽媽看時，媽媽眼眶泛淚說：『這句話很討厭。』突然有個爸爸的角色在身邊讓自己覺得很安心，一直都有感受到憲哥的愛。」

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