YU CHANG GRAND SLAM! pic.twitter.com/I2pvJ9o99l — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

中華隊9比5擊退強敵荷蘭，他們是歐洲第一棒球強權，大聯盟官網稱之為「A組最大的爆冷」，全場最出風頭的就是轟了滿貫砲的張育成，同時他在大聯盟紅襪的前隊友波格茲（Xander Bogaerts）3打數掛零，苦吞3次三振。波格茲去年在大聯盟球季外以11年2.8億美元轉投教士隊，讓紅襪內野防線空虛，最後以1年85萬美元買回張育成，由此可一窺荷蘭隊的身價之高。

事實上波格茲是牽動張育成命運的重要人物，紅襪去年9月從光芒接收張育成，一度引起紅襪球迷的不滿，球迷懷疑紅襪不打算花錢留下內野猛將波格茲與狄弗斯（Rafael Devers），才買來張育成做為備援。波格茲、狄弗斯都是紅襪培育出來的球星。

結果紅襪放跑了波格茲，以10年3.13億美元續約狄弗斯，紅襪季末不續約張育成，但是狄弗斯只會守三壘，不像波格茲可以守三壘和游擊，紅襪今年2月以大聯盟合約簽回張育成。

波格茲來自於加勒比海的小島國阿魯巴，屬於荷蘭王國的構成國之一，因此可以代表荷蘭。他賽前還與紅襪前隊友林子偉敘舊，即使當年是競爭關係，林子偉還是有辦法和他們建立交情，幾年前效力過紅襪的紐涅茲（Eduardo Nunez）也是如此。張育成是守護者（印地安人）培養出來的內野手，只在紅襪打過11場比賽，相信紅襪會很高興看到他現在這麼好的狀況。