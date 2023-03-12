晴朗穩定的天氣，今白天過後正式告一段落，鋒面、冷氣團接力報到，全台氣溫陡降，北部一口氣暴跌15度，「由暖轉冷」。最冷時間點落在周二（14日）、周三（15日）清晨，局部地區低溫恐跌破10度。

連日好天氣結束了，今白天仍有20多、30度高溫，晴朗穩定，不過晚間起鋒面抵達，加上隨之而來的大陸冷氣團，天氣將轉為濕冷不穩定，迎風面北部、東部首當其衝。

今各地氣溫：北部27降至12度、中部13至30度、南部13至31度、東部12至29度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，傍晚起鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫。

明起北、東有短暫雨，氣溫持續下滑，白天由濕冷轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫也下降。乾冷後的「輻射冷卻」作用，清晨最明顯，預估周二、周三清晨，是這波冷氣團最冷的時間點，局部地區低溫跌破10度，台北市也會降至14度左右。

周六（18日）再一波鋒面、東北季風影響，乾冷的北、東，將再度轉雨、轉涼。