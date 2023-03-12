錯誤的飲食型態讓人吃出疾病，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼推薦「得舒飲食（DASH diet）」，這是美國國家衛生院（NIH）專為幫助患者控制高血壓而設計的飲食法，既可減重，又能預防三高。

蔡明劼在臉書發文指出，得舒飲食的特色在於「四高一少」：高鉀、高鈣、高鎂、高膳食纖維、少飽和脂肪酸。其中高鉀、高鈣、高鎂可以對抗過多的鈉離子（鹽分），達到降低血壓及保護心血管的效果；高膳食纖維、少飽和脂肪酸則對於改善血糖、降低膽固醇有幫助。

蔡明劼說，得舒飲食不會特別禁止吃什麼，而是鼓勵多吃正確的食物。

1、天天5蔬果（占餐盤的1／2）

攝取富含鉀離子的蔬菜水果，有助於控制血壓，尤其是蔬菜類越多越好。水果含有較多糖分，每餐約一個拳頭以內，一天共攝取兩個拳頭以內。

2、豆魚白肉類（占餐盤的1／4）

優先選擇大豆類（黃豆、黑豆、毛豆及其製品）或魚肉、雞肉等白肉為主。酌量食用富含飽和脂肪的牛、豬等紅肉；如果有膽固醇過高的問題，蛋黃攝取量一天不超過一顆。

​

3、全榖雜糧類（占餐盤的1／4）

全穀類富含膳食纖維，可以避免血糖快速上升，推薦糙米、燕麥、地瓜、豆類等來源；少吃白麵包、餅乾、蛋糕等精製澱粉。

4、乳品與堅果取代動物油脂

攝取乳品或優格以「低脂」為優先選擇。堅果及橄欖油不是鼓勵多吃，而是用來取代動物油，這樣才能兼顧熱量及改善膽固醇。