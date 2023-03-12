李想在微博回顧「關於增程和PHEV的一些歷史選擇」時指出，站在用戶價值而不是技術必須刷存在感的層面，「對於大電池的四驅，串聯是最好的選擇，前驅的話，並聯是最好的選擇」。
此外，理想汽車的第四款產品家庭五座旗艦SUV「理想L7」於11日正式開啟交付，由理想L7 Pro、理想L7 Max兩版本率先交付，以此進一步鞏固該品牌於人民幣（下同）30萬～40萬元價格區間的市場地位。
大陸造車新勢力之一的理想汽車CEO李想11日指出，理想2018年收購的生產資質可以生產燃油車，不過常州自建的新工廠按照「增程式純電動車」報備和審批，是理想汽車主動選擇不生產PHEV，而不是很多人認為的不能生產。
李想在微博回顧「關於增程和PHEV的一些歷史選擇」時指出，站在用戶價值而不是技術必須刷存在感的層面，「對於大電池的四驅，串聯是最好的選擇，前驅的話，並聯是最好的選擇」。
此外，理想汽車的第四款產品家庭五座旗艦SUV「理想L7」於11日正式開啟交付，由理想L7 Pro、理想L7 Max兩版本率先交付，以此進一步鞏固該品牌於人民幣（下同）30萬～40萬元價格區間的市場地位。
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