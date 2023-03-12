李想在微博回顧「關於增程和PHEV的一些歷史選擇」時指出，站在用戶價值而不是技術必須刷存在感的層面，「對於大電池的四驅，串聯是最好的選擇，前驅的話，並聯是最好的選擇」。

此外，理想汽車的第四款產品家庭五座旗艦SUV「理想L7」於11日正式開啟交付，由理想L7 Pro、理想L7 Max兩版本率先交付，以此進一步鞏固該品牌於人民幣（下同）30萬～40萬元價格區間的市場地位。