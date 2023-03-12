中國基金報引述許正宇文章指出，港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，並配合本地發行人設立人民幣交易櫃台。

此外，特區政府亦支持更多大陸地方各級人民政府，到香港發行離岸人民幣債券，助力國家發展同時推動人民幣國際化。

香港在十年前推出首檔以人民幣計價的港股，但未有進一步發展，直至近年，香港政府重提推動人民幣計價證券，並由證監會、港交所及金管局成立工作小組研究有關安排。