中國基金報引述許正宇文章指出，港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，並配合本地發行人設立人民幣交易櫃台。
此外，特區政府亦支持更多大陸地方各級人民政府，到香港發行離岸人民幣債券，助力國家發展同時推動人民幣國際化。
香港在十年前推出首檔以人民幣計價的港股，但未有進一步發展，直至近年，香港政府重提推動人民幣計價證券，並由證監會、港交所及金管局成立工作小組研究有關安排。
香港財庫局局長許正宇10日發表「增強金融發展動能融入國家發展大局」文章指出，香港政府正積極推動人民幣計價證券在香港發行和交易，立法會已通過法例，豁免雙櫃台證券市場莊家特定交易的印花稅。
中國基金報引述許正宇文章指出，港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，並配合本地發行人設立人民幣交易櫃台。
此外，特區政府亦支持更多大陸地方各級人民政府，到香港發行離岸人民幣債券，助力國家發展同時推動人民幣國際化。
香港在十年前推出首檔以人民幣計價的港股，但未有進一步發展，直至近年，香港政府重提推動人民幣計價證券，並由證監會、港交所及金管局成立工作小組研究有關安排。
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