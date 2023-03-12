回憶殺！高雄春天藝術節自製台灣電影交響音樂會《影．響台灣Ⅱ》11日登場，今年集結逾100部台灣各年代珍貴電影畫面、53首歌曲旋律，攜手金馬剪輯大師林雍益重現逾百部電影精華，搭配楊智欽指揮帶領高雄市交響樂團現場演出，近4,000名觀眾及多位電影導演、音樂家在星空下一起共感。

文化部長史哲也是座上賓，他自爆，《影．響台灣》這個詞是他取的，2016年首次推出，集結50年來橫跨三個世代50部台灣電影、改編經典作品、樂曲，是典型的台灣IP和電影內容再創，讓大眾透過這場音樂會再度回味感動。今年是解封後首度開放自在飲食，鋪上野餐墊席地而坐，製作規模加倍升級。

類似的台灣電影交響音樂會，接下來會不會在其他縣市舉辦？史哲透露，今年是金馬60週年，這應該是迎接金馬60最好的謝禮，如果有機會的話，希望在台灣各地都能夠看到，這是一個電影的藝術教育，也是一個對自己文化的回望，老少咸宜兼具娛樂性。

今年的台灣電影交響音樂會，仍由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚擔綱節目製作與主持，並邀請多位導演、音樂家就電影與音樂為主題，邀請范逸臣、蘇婭、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章及世紀合唱團帶來多首耳熟能詳的電影主題曲，12日還有一場。

自2009年一場獨步全台草地音樂會《譚盾-臥虎藏龍》，開啟以影像畫面搭配樂團現場演出的影音音樂會，草地音樂會已成為藝術節開幕指標性節目。