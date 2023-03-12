鄭宗哲敲出追平安。（鄭任南攝）

A組預賽將於12日結束，日場是中華決戰古巴，晚場是荷蘭對義大利。中華與荷蘭仍掌控自己的晉級命運。如果中華與荷蘭都獲勝，兩隊將以3勝1負攜手晉級，並且中華隊取得A組龍頭位置（因為中華戰勝荷蘭），可以在8強複賽避開B組龍頭日本隊，預計對上B組第2的澳洲。

中華隊將推出左投陳仕朋先發，古巴隊出本季效力樂天桃猿的新洋投雷法（Elián Leyva）。

如果中華敗給古巴，就會成為2勝2負，必須與戰績相同的古巴、巴拿馬比較對戰成績，將會導致中華隊被淘汰。因此中華隊12日仍面臨著生死局，贏了古巴就是A組第1晉級，輸了就是淘汰，完全不受晚場比賽的影響。

如果荷蘭敗給義大利，荷蘭將與義大利、巴拿馬比較對戰成績，3隊之間的對戰成績都是相同的（1勝1負），最後只能比較「失分率」，這也是義大利晉級的最後機會。荷蘭目前在失分率有優勢，如果小輸義大利仍可晉級。

由於A組戰況激烈，如果中華隊與荷蘭同日吞下敗仗，將會出現5支球隊全部「2勝2負」的超級平手局面，屆時也是比較失分率，中華隊將被淘汰，荷蘭仍有可能晉級。

最早打完4場比賽的巴拿馬，他們的命運受到中華隊牽動，如果古巴贏了中華隊，巴拿馬將因為對戰成績而被古巴踩下去，所以巴拿馬非常希望中華隊獲勝。